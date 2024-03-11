【IT之家评测室】COLORFIRE MEOW R15 2024 全能游戏本评测：外观充满个性的强悍“猫本”

3 月 1 日，COLORFIRE 不久前发布的全新 MEOW R15 游戏本在京东等电商平台开售，MEOW 隶属于 COLORFIRE 品牌，专为萌宠文化打造的品牌系列，之前已经推出了显卡、主板、内存等 DIY 硬件产品，定位是年轻消费群体的高颜值潮品。IT之家第一时间拿到了高配版 COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本，其搭载了 AMD 最新一代锐龙 7 8845HS 处理器 + RTX 4070 笔记本电脑显卡的双 U 组合，零售价 7499 元，可以说性价比非常高。那么它的实际表现如何呢？一起来看看吧。

外观设计

COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本 A 面这次采用了非常鲜艳活泼的橘影橙涂装，与自家橘宝 IP 主体紧密结合的同时，也带来了一丝新鲜感。当然，A 面涂装不仅仅为简单的橙色，表面布满了丝印工艺的双风格 MEOW 字母设计，高调的实心 Logo 和低调的镂空 Logo 在不同光线角度下能够呈现出不同观感，也进一步加深了立体和层次感。

掀开屏幕，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的转轴阻尼做得不错，最大开合角度为 135 度，B 面为 3 面窄边框设计的屏幕，机身线条偏方正。

屏幕顶部搭载了一颗高清摄像头，周围还有拾音麦克风。

屏幕底部边框略宽一些，居中位置印有 COLORFIRE 品牌 Logo。

COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本搭载了一块 15.6 英寸的 16:9 比例 IPS 屏幕，拥有 2.5K 分辨率，165Hz 刷新率，100% P3 色域以及 300nit 亮度。

IT之家通过专业校色仪实测，其 sRGB 的色域容积达到了 135%，sRGB 色域覆盖为 99%，DCI P3 色域覆盖也有 95.8%，屏幕色彩表现不错。

在键盘的设计上，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本秉持了 COLORFIRE 一贯的黑色键盘区 + 半透白色包边键帽 + 居中字符设计，掌托右下角有一个大大的 MEOW 双字母装饰。

不过此次 WASD 四个常用键位换成了橘影橙涂装，表面还印有红色猫爪图案，非常惹眼。键盘为全尺寸，自带数字小键盘区，支持彩色背光。带有白色指示灯的长条电源键被独立放在键盘右上角。

触控板左右的掌托区域也做了猫爪图案点缀，触控板面积适中，位置偏左，表面为塑料材质，触感和按压手感适中。

D 壳的设计上没什么太多可说的，大面积的进风口覆盖了一半以上的面积，表面螺丝排布比较工整。

接口方面，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本为三向分布设计，机身背部提供了一个 RJ45 王口，一个 HDMI 接口，一个 DC 电源接口以及一个 USB-C（支持 DP1.4）接口。

机身左侧提供了一个 USB3.2 Type-A 接口以及 3.5mm 音频接口。

机身右侧则是 1A1C 的 USB3.2 接口，其中 C 口支持最高 100W PD 充电。

理论性能

COLORFIRE MEOW R15 2024 这次采用了一个偏高端的配置组合，即锐龙 7 8845HS 处理器 + RTX 4070 笔记本电脑显卡，足以应对主流的性能需求。

CPU 方面，锐龙 7 8845HS 处理器采用了 4nm 先进制程工艺和 AMD 最新的 Zen 4 架构，8 核心 16 线程，最高加速频率可达 5.1GHz，L3 缓存为 16MB，并支持 Ryzen AI 引擎。相比大家更为熟悉的锐龙 7 7840H 来说，性能差别不大，但是提升了能效上的表现。Radeon 780M 的核显性能非常强劲，即使只用核显也能满足日常办公和基础的竞技网游体验。

而独显方面，8GB 显存的 RTX 4070 笔记本电脑显卡拥有 4608 个 CUDA 核心，基于 NVIDIA Lovelace 架构，支持光线追踪、DLSS 3.5 等技术，可以大幅提升游戏性能表现。

接下来我们就实测一下 8845HS 处理器和 RTX 4070 笔记本电脑 GPU 的理论性能表现。首先是 CineBench R23 的测试，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本获得了单核 1789 分，多核 16155 分的成绩。其单核表现在我们测过的 8845HS 机器中还是比较突出的，多核性能相比锐龙 7 7840H 也是旗鼓相当的水平。

接下来是 3D Mark 的 CPU Profile 项目测试，其 CPU 的单线程分数超过了 1000 分，最大线程分数来到了 7628 分，和锐龙 7 7840H 同样拉不开差距。

随后我们打开 3D Mark 的 Time Spy 压力测试进行稳定性考察，一般要求其成绩高于 97% 才算通过测试，表现合格。COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的 20 轮 Time Spy 循环最终成绩为 99%，顺利通过了测试。

在代表 DX12 游戏性能的 3D Mark Time Spy 的基准测试中，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的显卡分数达到了 12277 分，相比 CPU 的 9207 分更加强势。

在 3D Mark 的 Time Spy Extreme 测试中，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的显卡分数接近 5800 分，看来在最新 DX12 的游戏支持和性能表现上，RTX 4070 笔记本电脑显卡应该能轻松胜任。

在代表 DX11 游戏性能的 3D Mark Fire Strike 测试中，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的显卡分数来到了 32103 分，物理分数也有 23359 分。

而在 3D Mark Fire Strike Extreme 的测试中，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的显卡分数突破了 1.5 万分，物理分数继续保持在 2.3W 分以上。从上面的跑分表现上看，RTX 4070 显卡驾驭 2.5K 分辨率下的 3A 游戏问题不大。

在日常办公和生产力表现上，由于一些原因，部分测试未能完成，比如 V-Ray 的基准测试无论是 5.2 老版还是 6.0 新版运行起来都闪退报错，所以我们也更换了部分测试项目。得益于 RTX 4070 强悍的生产力表现，在 PC Mark 10 的现代办公测试中，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的总分达到 9357 分，其中数位内容创作分数亮眼，总分 17298 分，子项分数均破万。

在侧重 CPU 3D 渲染性能的专业建模软件，blender 的 4.0 版本基准测试中，COLORFIRE MEOW R15 2024 的三场景渲染分数分别为 1907，870 和 974 分，表现与隔壁的 i7-13700H 势均力敌，学生群体的课业需求和上班人士的专业办公都能满足。

而在侧重 GPU 渲染性能的 OctaneBench 专业测试中，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的分数为 400.91 分，也是完全能够应付大型项目的渲染需求的。

那么内存和硬盘方面的表现又如何呢？我们先通过拆解看一下机器内部的构造。COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本拆卸比较简单，取下 D 面所有螺丝并撬开四周卡扣即可拿下底壳。机身内部采用大尺寸的双涡轮风扇和 6 根导热铜管设计，并且在铜管上方 CPU 和 GPU 的位置还加盖了均热板。

内存与硬盘的搭配上，左侧有一个空的 M.2 硬盘位，中间是 2 个内存插槽，标配单条美光 16GB DDR5 5600MHz 内存，右侧还有一个 M.2 硬盘位，并搭载了一条 512GB 的自家 COLORFIRE 品牌固态。

左侧 M.2 硬盘位下方有一个独立的网卡插槽，标配 intel AX210 千兆网卡，右侧则是 53Wh 容量的电池。总体来看，内部的散热堆料还是很到位的，具体的性能释放和温度表现我们接着往下看。

首先是 20 分钟的单烤 FPU，8845HS 的功耗可以保持在 54W，温度只有 74.5 度，8 个全性能核心的 CPU 频率则保持在 4.0GHz 左右。

接着单烤 20 分钟 GPU，此时的 GPU 功耗维持在了 105W，GPU 温度同样不高，只有 78.4 度，显存温度也只有 78 度，GPU 频率则是 1800MHz 左右。

最后是双烤环节，直接增加压力烤机 30 分钟，可以看到 COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的 CPU 功耗来到了 30W，CPU 核心主频也降到了 3.1GHz；相应的功耗大头都分给了 GPU，110W 的显卡功耗给得较足，确保了显卡在大型游戏和专业生产力软件等高负载场景中的表现。在核心温度的控制上，散热部分的堆料效果非常明显，CPU 温度只有 70 度出头，GPU 温度也不到 80 度。

不过，在内存的表现上就比较一般了，受制于单通道内存的影响，实际的内存读写性能在 3.1W-4.2W 左右，内存延迟达到了 93ns。

硬盘跑分上，七彩虹自家的这块 512GB 固态，实际的读写表现一般，分数如上图所示，大家可以自行参考下。建议打算入手这款游戏本的小伙伴，到手最好还是加装内存和固态，尤其单通道内存也会对后续的游戏性能测试有一定影响。

游戏表现

在测试游戏前，照例强调两点，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的控制中心里提供了 3 种性能模式，也支持在独显输出和混合输出两种显示模式间切换，风扇工作模式也可以手动调节，测试中我们一律采用性能模式 + 自动风扇转速 + 独显直连模式进行。

游戏测试环节我们依旧选取 6 款主流游戏进行实测，考虑到 COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本搭载的是 2.5K 分辨率高分屏，显卡则搭载了 RTX 4070 笔记本电脑 GPU，因此 1080P 分辨率下的游戏表现这次不再测试，主看 2K 分辨率的游戏表现。

第一款游戏是时下最热门的在线竞技游戏《CS2》，以 2K 分辨率运行，游戏画质保持预设（高画质），不手动更改其他参数。此时游戏的平均帧数为 217 帧，平均延迟为 12ms；打开画质选项中的 NVIDIA Reflex 选项后，延迟降低至 8ms。

第二款游戏是老牌 DX11 游戏《古墓丽影：暗影》，进入游戏后选择 2K 分辨率最高画质，DLSS 选择质量档，平均帧数来到了 135 帧。

第三款游戏是非常考验 CPU 和 GPU 综合性能的《刺客信条：奥德赛》，多数主流显卡的平均帧数相比同类游戏偏低，因此也被玩家戏称“众生平等”，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本在 2K 分辨率最高画质下，平均帧数为 65 帧，流畅运行还是没问题的，只是最低帧 23 还是有些偏低。

第四款游戏是刚刚发售不久，人气很高的日式 RPG《人中之龙 8》，该游戏也支持了 DLSS 选项，进入游戏后我们首先以 2K 最高画质预设测试，跑街平均帧数为 73 帧，可见游戏对显卡性能的要求还是比较高的。

然后在此设置的基础上，我们进一步打开画质选项中的 DLSS 3 和 DLSS 2 质量档，此时游戏的平均帧数大幅提升，增加到了平均 149 帧的成绩，从左上角的 FrameView 监测数据上看，显卡几乎跑满，而 CPU 占用平均只有 30% 左右，因此 RTX 4070 笔记本电脑显卡算是立了大功。

第五款我们选择了优化能力出色的《极限竞速：地平线 5》，作为支持光追的游戏，它对显卡的压力同样不小，以原生 2K 分辨率极端画质运行自带基准测试，平均帧数为 88 帧。

神奇的是，当我们打开 DLSS 2 质量档 + DLSS 3 选项后再次测试，平均帧数仅有 4 帧的差距，反复测试多次均是如此，应该是遇到了 BUG。

最后一款游戏当然要留给 NVIDIA 技术试验田的《赛博朋克：2077》，首先我们以原生 2K 分辨率超级画质运行，不开启光追，此时平均帧数为 61 帧。

接着我们开启 DLSS3 光线重构 + DLSS2 质量档，此时平均帧数来到了 91 帧。

开启超级光追画质，并打开 DLSS3 光线重构 + DLSS2 质量档选项，此时平均帧数为 64 帧。

开启超速光追画质，并打开 DLSS 3.5 + DLSS2 平衡档，此时的平均帧数为 53 帧。可以说只要你不追求最高等级光追效果，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本上的这颗 RTX 4070 笔记本电脑显卡都能以 60 帧以上的帧数，流畅运行在 2K 分辨率下。

续航方面，作为一款电池容量只有 53Wh 的游戏本，我其实不抱很大希望，不过在 PC Mark 10 的现代办公续航测试中，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本的续航成绩来到了 5 小时 51 分钟，实际使用也能有 3 小时以上的水平，表现还行。

总结

在我看来，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本精准戳中了年轻消费群体对高性能、高性价比的追求，锐龙 7 8845HS 和 RTX 4070 这对兼顾性能的能效表现的硬件组合，只卖 6999 元，对年轻人的吸引力无疑是很大的。因为它无论是游戏还是生产力表现都无可挑剔，不过在内存和硬盘方面的配置有些遗憾，希望 COLORFIRE 能够更重视外围配置上的均衡。

而在设计上，COLORFIRE MEOW R15 2024 游戏本很有自己的想法，它跳脱出了游戏本不采用鲜艳色彩的条框拘束，大胆的橙色涂装既显个性，又有新意，感觉就像抱着一台超大的 3DS 掌机，颜值党又多了一个选择。要知道在很多用户心中，颜值在选购时的重要程度一点不亚于性能和功能，当然也希望 COLORFIRE MEOW 系列后续能推出橙色 + 白色涂装的组合，相信颜值上会更进一步，更加潮流。

先别急着走，目前 COLORFIRE MEOW R15 2024 正在京东参与开学季首发优惠活动，在 6999 元上市价的基础上再减 300 元，首发仅 6699 元即可拿下 RTX 4070 顶配版，从 3 月 8 日至 3 月 14 日用户可提前预约，14 日上午 10 点-17 日参与抢购，最近想要购机的小伙伴可以提前加入购物车哦。

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