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15.98 万元起，奇瑞插混新车星途瑶光 C-DM 上市：综合续航最高 1343km

2024/3/11 17:58:06 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 3 月 11 日消息，奇瑞旗下星途瑶光 C-DM 车型今日正式上市，售价区间为 15.98 万-22.58 万元。新车定位中型 SUV，是星途 M3X 超混平台的首款车型，最大纯电续航 160 公里，综合续航超 1300 公里。IT之家附售价信息：

  • 长续航 Plus：15.98 万元（纯电续航 83km，综合续航 1300km）

  • 长续航 Pro：17.28 万元（纯电续航 83km，综合续航 1300km）

  • 超长续航 Pro：18.88 万元（纯电续航 160km，综合续航 1343km）

  • 超长续航 Max：20.58 万元（纯电续航 160km，综合续航 1343km）

  • 四驱超长续航 Max：22.58 万元

外观方面，新车采用了无边框样式的前格栅设计，并搭配菱形网状中网结构，前包围两侧还搭配有垂直布局的三角形通风开口装饰以及 LED 日间行车灯，尾灯组采用贯穿式设计，同时还配备了隐藏式门把手以及密条辐轮圈。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4781/1920/1671mm，轴距为 2815mm

内饰方面，除双联屏外，新车还采用了 EEA4.0 电子电气架构，拥有千兆以太网以及高通骁龙 8155 芯片，内置 Lion 5.0 雄狮智云智能车机系统，配备了超级 ID 功能，可通过人脸识别、声纹、NFC、蓝牙、机械钥匙等方式进行人车绑定。

动力方面，星途瑶光 C-DM 搭载的 1.5T 涡轮增压四缸发动机功率可达 115kW，最大扭矩 220N・m，燃烧效率为 44.5%，匹配 3 档 DHT 变速箱。

该车拥有两驱与四驱版可选，两驱版电动机最大功率 165 千瓦，峰值扭矩 390 牛・米，四驱版电动机最大功率 340 千瓦，峰值扭矩 700 牛・米，零百加速号称可达 4 秒级，传动系统匹配三挡 DHT 变速箱。

该车可选国轩高科 19.43kWh 三元锂电池或宁德时代 34.46kWh 电池，WLTC 工况纯电续航分别为 83km 和 160km，综合续航分别为 1300km 和 1343km。油耗方面，不同车型的 WLTC 工况馈电油耗为 5.4L / 100km 和 5.6L / 100km；补能方面，该车支持快充，20 分钟可从 30% 充到 80%。

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关键词：奇瑞汽车星途瑶光

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