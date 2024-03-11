15.98 万元起，奇瑞插混新车星途瑶光 C-DM 上市：综合续航最高 1343km

IT之家 3 月 11 日消息，奇瑞旗下星途瑶光 C-DM 车型今日正式上市，售价区间为 15.98 万-22.58 万元。新车定位中型 SUV，是星途 M3X 超混平台的首款车型，最大纯电续航 160 公里，综合续航超 1300 公里。IT之家附售价信息：

长续航 Plus：15.98 万元（纯电续航 83km，综合续航 1300km）

长续航 Pro：17.28 万元（纯电续航 83km，综合续航 1300km）

超长续航 Pro：18.88 万元（纯电续航 160km，综合续航 1343km）

超长续航 Max：20.58 万元（纯电续航 160km，综合续航 1343km）

四驱超长续航 Max：22.58 万元

外观方面，新车采用了无边框样式的前格栅设计，并搭配菱形网状中网结构，前包围两侧还搭配有垂直布局的三角形通风开口装饰以及 LED 日间行车灯，尾灯组采用贯穿式设计，同时还配备了隐藏式门把手以及密条辐轮圈。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4781/1920/1671mm，轴距为 2815mm。

内饰方面，除双联屏外，新车还采用了 EEA4.0 电子电气架构，拥有千兆以太网以及高通骁龙 8155 芯片，内置 Lion 5.0 雄狮智云智能车机系统，配备了超级 ID 功能，可通过人脸识别、声纹、NFC、蓝牙、机械钥匙等方式进行人车绑定。

动力方面，星途瑶光 C-DM 搭载的 1.5T 涡轮增压四缸发动机功率可达 115kW，最大扭矩 220N・m，燃烧效率为 44.5%，匹配 3 档 DHT 变速箱。

该车拥有两驱与四驱版可选，两驱版电动机最大功率 165 千瓦，峰值扭矩 390 牛・米，四驱版电动机最大功率 340 千瓦，峰值扭矩 700 牛・米，零百加速号称可达 4 秒级，传动系统匹配三挡 DHT 变速箱。

该车可选国轩高科 19.43kWh 三元锂电池或宁德时代 34.46kWh 电池，WLTC 工况纯电续航分别为 83km 和 160km，综合续航分别为 1300km 和 1343km。油耗方面，不同车型的 WLTC 工况馈电油耗为 5.4L / 100km 和 5.6L / 100km；补能方面，该车支持快充，20 分钟可从 30% 充到 80%。

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