《绝地求生》公布 2024 年更新计划：增加可破坏环境，未来将过渡到虚幻 5 引擎

IT之家 3 月 11 日消息，《绝地求生》今天公布了 2024 年工作计划，包括“对 PUBG 的维护和优化来改善线上服务的质量”“为玩家们提供更加多姿多彩的游戏体验”两个方向。

IT之家附部分内容如下：

新增“可破坏的环境”：允许玩家对建筑物进行部分破坏来开辟新的进攻线路，或者通过搭建掩体来展开更具战略性的攻击，从而拓展玩家们创造各种战术的可能性。官方表示，这将使游戏变得更加动态并创造出各种无法预测的情况，而玩家们也更需要根据情况来灵活调整战略。部分功能会在即将到来的 4 月更新中上线。

场景更新：在保持原有游戏体验的同时，根据季节、联名活动和游戏模式给地图中添加相应的装置或物体，打造出一个玩家们能与之互动的场景。

强化非主流武器，引发主流玩法的变化：计划以 2 个月为间隔进行枪战更新，通过频繁的更新来更快速地解决平衡性问题，为玩家们提供一个稳定的枪械生态。此外，在维持突击步枪、精确射手步枪等泛用枪械地位的同时对非主流武器的实用性进行优化，提高那些不太受人待见的枪械们的地位。对于玩家们一直在建议的“加强 SCAR-L、AKM”与“削弱强力枪械”，开发商“目前也已有了计划”。

新增“小队对决”系统：玩家需要与队友通力协作，跟敌方队伍进行积分的比拼。玩家们可以实时对积分变化情况进行确认，而且赢下比赛后还能取得队伍连胜纪录与各种奖励。是否参加对决属于可选事项，对决只会在有参赛意愿的队伍之间进行。该系统将为玩家提供一个吃鸡之外的新目标，赋予全新的挑战机会，玩家们的运气和实力都将在该系统中扮演重要角色。

改良 AI：使 AI 能根据玩家的熟练度制造出不同的情况，在不对战斗沉浸感造成妨碍的同时，让玩家们在普通比赛中与 AI 遭遇时能获得更多有意义的游戏体验。

测试服：今年将不会运营测试服，今后将直接在正式服上搭建游戏内容的测试环境，让所有玩家都能轻松地参与和体验。

游戏将移植到最新版虚幻 5 引擎，同时做着提供 UGC（User Generated Content，用户生成内容）服务的长期准备，争取打造出一个能让玩家们直接创作游戏内容进行游玩的环境。