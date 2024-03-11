首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

PNY 必恩威推出 RP60 移动固态硬盘：3 米防摔、IP65 防尘防水、99.99 美元起

2024/3/11 18:41:58 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 3 月 11 日消息，PNY 必恩威近日推出 RP60 移动固态硬盘，搭载 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 接口，宣称 3 米防摔，IP65 级防尘防水，1TB 版售价 99.99 美元（IT之家备注：当前约 720 元人民币），2TB 版售价 179.99 美元（当前约 1296 元人民币）。

PNY RP60 移动固态硬盘宣传图

官方宣称这款移动固态硬盘可以经受高达 3 米的意外跌落，并支持 IP65 级防尘防水。

此外，该硬盘的 Type-C 接口支持 USB 3.2 Gen 2x2 标准 20Gbps 速率，实现最高 2000MB/s 的读取与 1800MB/s 的写入速度。RP60 还随附 Acronis True Image 软件，支持数据的备份与恢复，提供 3 年保修，尚未提供 TBW 写入寿命承诺。

PNY RP60 移动固态硬盘

PNY 必恩威表示，RP60 移动固态硬盘将于今年 4 月开售，1TB 定价 99.99 美元（当前约 720 元人民币），2TB 定价 179.99 美元（当前约 1296 元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：固态硬盘PNY必恩威

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用