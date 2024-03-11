PNY 必恩威推出 RP60 移动固态硬盘：3 米防摔、IP65 防尘防水、99.99 美元起

IT之家 3 月 11 日消息，PNY 必恩威近日推出 RP60 移动固态硬盘，搭载 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 接口，宣称 3 米防摔，IP65 级防尘防水，1TB 版售价 99.99 美元（IT之家备注：当前约 720 元人民币），2TB 版售价 179.99 美元（当前约 1296 元人民币）。

官方宣称这款移动固态硬盘可以经受高达 3 米的意外跌落，并支持 IP65 级防尘防水。

此外，该硬盘的 Type-C 接口支持 USB 3.2 Gen 2x2 标准 20Gbps 速率，实现最高 2000MB/s 的读取与 1800MB/s 的写入速度。RP60 还随附 Acronis True Image 软件，支持数据的备份与恢复，提供 3 年保修，尚未提供 TBW 写入寿命承诺。

PNY 必恩威表示，RP60 移动固态硬盘将于今年 4 月开售，1TB 定价 99.99 美元（当前约 720 元人民币），2TB 定价 179.99 美元（当前约 1296 元人民币）。

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