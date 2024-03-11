荣耀笔记本技术沟通会定档 3 月 13 日：用 AI 重构 PC

IT之家 3 月 11 日消息，今天，荣耀正式官宣，以“用 AI 重构 PC”为主题的荣耀笔记本 AI PC 技术沟通会定档 3 月 13 日。届时，荣耀将会正式对外公布 AI PC 战略以及分享荣耀在 AI PC 上的技术成果，荣耀首款 AI PC 荣耀 MagicBook Pro 16 也将同步亮相。

从本次荣耀官方海报上可以开出，AI 将会贯穿本次技术沟通会的始终。正如荣耀 CEO 赵明在 MWC 2024 所说一样，只有真正将 AI 能力全面使能的 PC 产品，包括跨设备跨系统间的互联，更强大的性能以及智慧应用，才算是 AI PC。

除了 AI PC 战略公布外，此次技术沟通会上，荣耀 AI PC 的首款落地的产品荣耀 MagicBook Pro 16 也将现身。

在不久前的 MWC 2024 上，荣耀 MagicBook Pro 16 正式发布，凭借其平台级 AI 使能的跨系统互联、跃级性能和智慧应用，带来了协同安卓和 Windows 两大平台的人机交互体验。据介绍，MagicBook Pro 16 使多个智能终端实现全场景互联互通，并通过平台级 AI，实现意图识别交互，还支持智能图片搜索、智能文档摘要、文本理解、AI 字幕和魔术文本等功能。

此外，荣耀 MagicBook Pro 1 搭载的空间音频技术也成为 Windows 平台首款支持该技术的产品。核心配置上，最高搭载英特尔 ® 酷睿™ Ultra 7 处理器 155H，以及 NVIDIA GeForce RTX 40 系列独显，还有全新升级的 OS Turbo 技术。

3 月 13 日，荣耀 AI PC 技术沟通会，IT之家将第一时间分享更多消息，敬请关注。

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