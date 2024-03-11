“仍有 5 亿人坚持用 QQ”登热搜第一：报告称 QQ 仍受 90/95/00 后欢迎

IT之家 3 月 11 日消息，今天下午，#仍有 5 亿人坚持用 QQ#这一话题冲上了微博热搜第一名。截至IT之家发稿，该话题阅读量达到 1 亿，讨论数量达到 1 万。

“第一财经日报”今日在微博发表文章《QQ 真的不行了吗？》引起了网友热议。文章提到，因为功能丰富，不少人对 QQ 的喜爱甚至多于微信。

根据腾讯 2023 年第三季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日，QQ 的智能终端月活跃账户数仅占微信四成，为 5.58 亿。2015 年，微信月活数首次超过了 QQ 智能终端月活数。2016 年，微信月活数全面反超 QQ 月活数 —— 即使在这一年，QQ 的月活数也达到了近 10 年的巅峰，达到 8.7 亿。

报道援引 Questmobile 的报告数据称，2023 年 3 月，00 后月活数 TOP5 的 App 中，用户最偏好使用的 App 仍然是 QQ。至于 00 后喜欢 QQ 的原因，据接受采访的网友 snowy 介绍，相比微信等其他即时通讯软件，QQ 是可玩性更高的“细节控大师”。

另一名 00 后网友 Brain 表示，QQ 可以通过搜索筛选群名等方式加入群聊，且“对新人更友好”。“我如果进一个微信群，那就无法看到我加入之前的消息文件、图片，一切都是空白的，QQ 群却可以看到以往消息，知道大家之前在聊啥，可以瞬间融入。”

至于 90 后 / 95 后，报道称这部分人群使用 QQ 主要有两大原因：一是为了更好地工作，二是为了逃离工作。究其原因，QQ 在工作上具备了一系列微信没做到的功能，如上传 1G 以上的文件和视频、不会压缩照片像素、屏幕共享、远程协助等。网友“月豕”则表示，除了办公软件，同事和领导还会在微信上给他发工作消息，QQ 则一条工作信息都没有。

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