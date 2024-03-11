三星泄露微软 Copilot 新功能：用自然语言操控各种功能

IT之家 3 月 11 日消息，微软计划本月晚些时候发布新款 Surface 电脑和适用于 Windows 11 的 Copilot 新功能，但三星似乎等不及了，在其即将推出的 Galaxy Book4 系列产品宣传材料中泄露了一些即将到来的 Copilot 功能。

三星官网上发布的图片证实了此前关于微软正为其人工智能助手 Copilot 开发的一些功能的传闻，这些功能大多围绕使用自然语言完成各种任务展开，例如：

提醒我 Smith 最近的消息里说了什么

从 Smith 的消息中复制链接

用短信回复 Shawn “没问题！”

复制 Printwork 的电子邮件地址

查找 Printwork 的联系方式

写一封电子邮件草稿给 Printworks 索取报价

三星表示，Copilot “可以使用应用程序，总结短信内容，甚至可以直接从电脑发送短信”。这表明 Copilot 与 Phone Link 应用在三星 Galaxy 智能手机上将更深入地集成，目前 Windows 11 的稳定版本中还没有这些功能。

IT之家注意到，三星网站上的脚注还提到，新版 Copilot 功能将在 “2024 年春季上市的 Galaxy Book4 系列” 上可用。目前尚不清楚 Phone Link 集成是否会成为 Galaxy 设备的独占功能，微软此前也曾有过为三星设备提供独占功能的历史。

微软将于 2024 年 3 月 22 日凌晨举办一场特别活动，届时该公司将展示新款 Surface 设备，例如 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6，并宣布 Copilot 和 Windows 11 的升级内容。

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