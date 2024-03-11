Reddit 计划通过 IPO 筹资至多 7.48 亿美元，腾讯、阿尔特曼等是其股东

IT之家 3 月 11 日消息，社交媒体平台 Reddit 计划通过首次公开募股 (IPO) 融资最高 7.48 亿美元，估值最高可达 65 亿美元（IT之家备注：当前约 468 亿元人民币）。根据周一公布的公司文件，Reddit 将发售大约 2200 万股股票，价格区间为每股 31 至 34 美元。

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值得一提的是，Reddit 还为部分满足条件的用户和版主（Redditor）预留了大约 176 万股股票。用户必须在 2024 年 1 月 1 日之前创建账户，才能参与此次 IPO 并购买股票。与其他投资者不同，这些用户不受锁定期限制，可以在 Reddit 上市后立即出售股票。

不过，Reddit 也在其招股说明书 (S-1) 中警告称，Redditor 参与 IPO “可能会导致公司 A 类普通股的市场价格波动加剧”。此前，Doximity、Rivian 和 Airbnb 等公司也曾通过类似的定向配售计划允许社区成员参与 IPO。

Reddit 在今年 2 月份提交了 IPO 招股说明书，并计划在纽交所上市，交易代码为“RDDT”。作为美国今年首个大型科技股上市项目，以及继 2019 年 Pinterest 上市后首个社交媒体 IPO，Reddit 的 IPO 备受投资者关注。

根据公司的 S-1 文件，Reddit 在 2023 年的年销售额为 8.04 亿美元，同比增长 20%；净亏损为 9080 万美元，相比 2022 年的 1.586 亿美元有所收窄。

Reddit 的知名股东包括腾讯、康泰纳仕出版集团母公司 Advance Magazine Publishers，以及 OpenAI 的 CEO 山姆・阿尔特曼 (Sam Altman)，他曾于 2015 年至 2022 年担任 Reddit 董事会成员。

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