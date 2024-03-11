小米米家空调自然风 2 匹开启预售：到手 2899 元，号称全年可省 70 度电

IT之家 3 月 11 日消息，据小米智能生态官微，米家空调自然风 2 匹今晚正式开启预售，预售时间为今日 20:00-3 月 18 日 20:00，建议零售价 3399 元，到手价 2899 元。

IT之家汇总该空调配置信息如下：

这款空调为新一级能效，建议使用面积 20-30㎡，配备了立体广角导风板，具有更大的导风范围，且拥有多重风感，例如环绕风、天幕风、地毯风等等。

其支持速冷、速热模式，号称速冷速热“争分夺秒”，且搭载温湿双控技术，支持在梅雨季节除湿、干燥季节保水控温。

能耗方面，其 APF（全年能源消耗率）号称高达 4.69，对比新一级能效，全年可省下 70 度电，内置全直流变频系统。

此外，其支持内机 / 外机自清洁，搭配米家 App 支持脏堵智能提醒，还可选装内置驱蚊模块的米家健康滤网。

智能化方面，该空调支持小米澎湃智联（空调 Wi-Fi 不支持 5GHz 频段），通过米家 App 可远程开关或控制，且支持 OTA 在线升级。

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