劳斯莱斯最后一批 V12 燃油车型，改款古思特谍照曝光

IT之家 3 月 11 日消息，豪华汽车制造商劳斯莱斯正在为即将到来的古思特（Ghost）轿车 Series 2 改款换代做准备，这将成为该品牌最后一批搭载 V12 发动机的量产车型之一。

劳斯莱斯前首席执行官托斯滕・穆勒-奥特沃斯 (Torsten Müller-Ötvös) 在 2023 年 2 月确认，劳斯莱斯将在 2030 年实现全电动化，届时所有新推出的车型都将采用纯电动传动系统。

然而，此次改款换代的古思特轿车、库里南 SUV 和幻影轿车仍将保留现有的 12 缸汽油发动机。穆勒-奥特沃斯表示：“到 2030 年底，我们将停止生产 V12 发动机。Series 2 车型将继续搭载 V12 发动机，而所有全新劳斯莱斯车型都将采用纯电动力。”

新款古思特轿车已被发现在冬季进行严寒测试，伪装程度较低，暗示即将正式发布。IT之家注意到，谍照显示，新车的前后灯组造型经过重新设计，借鉴了全新电动双门轿跑车 Spectre 的设计元素。

现款古思特的大灯采用双透镜设计，周围环绕着日间行车灯，而 Series 2 车型则改用三个集成在更薄灯壳中的方形 LED 灯组。尾灯也采用了类似的设计，将圆形灯组替换为垂直排列的 LED 灯带。

新款车型的前部下格栅区域线条更加硬朗犀利，传感器盒也更加突出，暗示驾驶辅助系统可能得到升级。

目前劳斯莱斯尚未确认 Series 2 车型是否会带来机械方面的改进，但穆勒-奥特沃斯表示公司将继续对 V12 发动机进行投资 “以满足新的需求”。“我们并没有放弃对 V12 发动机的热爱，” 他说道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。