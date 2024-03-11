大众汽车全球最大工厂取消生产 ID.3：需求低迷所致，高管称钱要花在刀刃上

IT之家 3 月 11 日消息，据德国媒体 Handelsblatt 报道，当地时间上周五，大众集团发言人宣布将取消此前在沃尔夫斯堡工厂生产电动车型 ID.3 的计划，位于萨克森州的茨维考工厂将继续生产该车型，原因是需求“太低了”。

IT之家注：沃尔夫斯堡的大众工厂是德国及全球最大的单体汽车工厂，最初建于 1938 年，其占地面积达到 6.5 平方公里。

大众汽车生产主管 Christian Vollmer 表示，“归根结底，那些‘我们原本不一定需要花’的每一欧元都很重要。”而与此同时，大众决定在沃尔夫斯堡工厂暂时仅生产燃油车和插混汽车，例如高尔夫、途观。“这些强大的车型，可保障工厂得到很好的利用。”

在 2023 年，大众汽车交付了 14.08 万辆 ID.3。在 2021 年底，大众汽车曾宣布除了茨维考之外，还将在沃尔夫斯堡组装 ID.3，该车的小批量生产原定在 2023 年底开始。Vollmer 补充说，即使没有 ID.3，该工厂的电动化改造仍将继续进行。

2023 年 7 月，有不少德国消费者发现 ID.3 在中国的售价比在老家还要低得多。按照当时的售价来看，该车在德国售价为 39990 欧元起，而同款车型在中国售价却仅需不到 16000 欧元起。

大众汽车的一位女发言人彼时在接受外媒 Autobild 采访时解释道，价格差异是由多种因素造成的：

中国市场具有生产成本优势，能源成本较低。

该车型几乎所有的供应商都来自中国，较短的运输路线和较低的生产成本，使售价更加低廉。

特斯拉、比亚迪等厂家的“价格战”愈演愈烈，大众汽车自然也不甘落后。

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