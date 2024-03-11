苹果申请可旋转支架专利，引发触控版 iMac 猜想

IT之家 3 月 11 日消息，虽然苹果一直以来都拒绝推出触控屏 iMac 或 MacBook，但近日苹果一项新的专利申请似乎暗示了该公司推出触控屏版本 Mac 的可能性。

据IT之家了解，早在 2016 年，微软就发布了支持触控操作的 Surface Studio，而苹果却一直没有推出类似的设备。现据 Patently Apple 报道，苹果更新了一项去年 11 月首次提交的专利申请，该网站将其描述为“ 适用于艺术家等人群的实用性 iMac 设计，配有可倾斜的触控屏。”

需要澄清的是，苹果公司并未在专利中使用上述描述，这项专利的申请内容是用于台式电脑的旋转支架，苹果称该设计更方便 iMac 的搬运。

随着时间的推移，显示器更大、更纤薄的设备不断涌现，但是追求纤薄的同时，往往会导致产品搬运困难，包装和运输效率低下。此外，与经过优化的主机相比，支架往往会占用额外的重量和空间。因此，不断改进计算机设备的支架、支撑装置和相关组件具有重要意义。

尽管专利说明听起来有些平淡无奇，但这个设计看起来却非常眼熟。苹果是否像 Patently Apple 暗示的那样，在偷偷摸摸地计划推出类似于 Surface Studio 的触控屏 iMac，或许只有时间能给我们答案。

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