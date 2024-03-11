阿里云盘宣布个人主页动态、订阅服务预计 3 月 15 日下线，后续将推更完善功能

IT之家 3 月 11 日消息，据IT之家网友投稿反馈，阿里云盘近日发布公告称，计划对云盘的部分功能进行调整。近期，云盘将对订阅和个人主页动态等功能进行下线，具体涉及的功能包括：

个人主页的「动态」模块。对于创作者来说，后续分享将无法同步至您的个人主页，同时其他人也无法访问您的个人主页动态。

首页的「订阅有更新」模块。后续首页的动态中将不再展示订阅用户发布的分享内容。

全部应用的「订阅」模块。后续您将无法订阅其他用户，同时您的订阅列表将下线。

阿里云盘方面表示，预计在 3 月 15 日下线订阅、个人主页动态等相关功能，后续版本将推出更完善、体验更好的功能服务。在此之前，用户可以及时保存订阅者分享的内容到云盘中。“下线订阅和动态功能是云盘团队经过深思熟虑后作出的艰难决定，云盘团队和大家一样也很不舍。”

根据官方介绍，“订阅”功能允许用户发布动态到个人主页，以及被其它用户订阅。在发起文件分享时，用户可选择是否同步到个人主页，若开启后，分享内容默认设定为“永久有效”“公开链接”，无法设置分享的有效期或分享码。

用户若订阅了别人之后，可在“订阅”页面查看并订阅默认推荐的优质原创分享者。

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