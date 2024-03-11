Airbnb 爱彼迎宣布禁止房东在室内安装摄像头，否则房源将被删除乃至封号

IT之家 3 月 11 日消息，民宿巨头 Airbnb 爱彼迎今日公布了最新的隐私政策，对室内摄像头发布了一份严格的禁令。

爱彼迎此前允许房东在公共空间安装摄像头，禁止在卧室或浴室等私密区域安装。相比于此前较模糊的规定，这次明确了不允许在房源内安装安全摄像头，无论其位置、用途或事先披露情况如何。

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此外，无论是此前还是现在的规则，摄像头的使用情况都必须在房源页面上披露。官方表示，由于爱彼迎上的大多数房源都未报告有安全摄像头，预计此更新将影响平台上一小部分房源。

除了禁止使用室内摄像头以外，爱彼迎还对室外摄像头提出了一系列新规：所有摄像头都必须公开披露，且不能对准室内，以及室外的淋浴间或桑拿房。

爱彼迎还宣布，将继续允许房东使用门铃摄像头、噪音分贝检测器等设备，以监控房屋安全并提前防范突发事件。（IT之家注：官方规定，噪音分贝检测器必须仅能够评估噪音大小，不具备录音功能，只允许在公共空间使用）

这项新修订的政策将于 4 月 30 日生效，以便房东有时间根据新规进行调整。若有违反，官方将会下架房源，乃至封禁账号。

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