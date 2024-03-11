初代魂斗罗完全重制游戏《魂斗罗：加鲁加行动》获 IGN 6 分评价：流程过短、几乎未超出预期

IT之家 3 月 11 日消息，IGN 今日公布了初代魂斗罗完全重制游戏《魂斗罗：加鲁加行动》的评测，评分为 6 分。编辑 Travis Northup 表示，该作让自己重新认识了年少时在街机上玩的同名游戏。“我很快就想起了为什么这个系列会给我带来如此多的乐趣，同时也对这个系列在这么长的时间里所取得的巨大进步感到有些失望。”

IGN 认为，这款游戏实现了对原版《魂斗罗》的重塑，完美地实现了这一经典之作的现代化，但也可能“过于忠实于”前作，只做了最细微的调整。

总评如下：

作为一款略显现代化的枪战类街机游戏，《魂斗罗：加鲁加行动》满足了我的期望，但几乎从未超出我的期望。所有八个关卡都很好地满足了我对《魂斗罗》的怀旧之情，而对武器升级和过载系统等战斗系统的微小调整，也为这款游戏原本极为忠实的模式增添了几分亟需的新意。 但是，由于只有几个小时的游戏时间，而且很少有惊喜可言，这就好比是过山车停得太快，也没有太多的跌落和回环。

据IT之家此前报道，科乐美《魂斗罗：加鲁加行动》（Contra： Operation Galuga）将于 3 月 12 日正式发售，登陆 PS4、PS5、Xbox Series X|S、Switch、PC 平台，支持中文。

《魂斗罗：加鲁加行动》是 1988 年首部《魂斗罗》的完全重制版，不过本作在初代原有两位基础角色之上加入了另外性能各异的 4 名新角色。

官方表示，《魂斗罗：加鲁加行动》作为经典游戏系列的最新续作，保留了原版的快节奏和刺激的游戏体验，并在图形和音效方面进行了升级，让玩家们感受到真正的挑战和乐趣。

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