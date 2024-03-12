苹果、谷歌和 Mozilla 携手推出 Speedometer 3.0 网页测试基准工具

IT之家 3 月 12 日消息，苹果公司、谷歌、Mozilla 三家公司今日共同推出了 Speedometer 3.0 网页测试基准工具，号称可以为浏览器速度进行更准确的评估。

IT之家注意到，这三家公司正在 GitHub 上使用“联合治理模式”（Joint governance model）来分享团队之间的工作，感兴趣的小伙伴也可以直接点此访问测试网站。

据介绍，Speedometer 3.0 是谷歌 Blink / V8、Mozilla Gecko / SpiderMonkey 和苹果 WebKit / JavaScriptCore 项目之间协作的结果，1.0 在 2014 年发布，2.0 版本在 2018 年发布。

在框架方面，Speedometer 3.0 考虑了 React、Vue、Angular、Preact、Lit、Backbone 和 Svelte，同时还对模拟工作负载进行更新，其中涉及“待办事项应用”、新闻网站、图表应用、DashBoard 监控仪表板、代码编辑器等一系列主流负载项目。

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