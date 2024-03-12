刷新多项纪录，亚洲第一深水导管架“海基二号”即将安装

IT之家 3 月 12 日消息，据央视报道，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架 ——“海基二号”今日将在广东珠海高栏港装船，准备运往珠江口盆地进行海上安装。

官方指出，“海基二号”的建造，不仅刷新了结构高度、重量、作业水深、建造速度等多项亚洲纪录，还标志着我国深水超大型导管架平台自主设计建造能力已达到世界领先水平，对保障我国能源安全，实现高水平海洋科技自立自强具有重要意义。

中国海油官方资料显示：“海基二号”导管架总高 338.5 米，总重达 3.7 万吨，使用高强度钢超过 2 万吨（IT之家注：接近国家体育场“鸟巢”的钢结构总重），这是国产高强度钢在海洋工程中大规模应用的首个应用案例。

“海基二号”深水导管架平台建成后，其总高度达 428 米，总重量超 5 万吨，将成为亚洲最高的海上油气生产平台，应用于距离香港东南约 220 公里、水深约 325 米的海域，实现亿吨级深水老油田 —— 流花 11-1/4-1 油田的二次开发。

据中国海油“海基二号”建造项目经理王民锋介绍，项目在国内导管架平台建造中首次大规模使用 S420 高强钢，在提升强度的同时大幅降低结构总重，攻克超大型深水导管架自主设计、超大吨位结构物联合吊装、高强钢焊接工艺自主开发等技术难题，在 300 米以上水深导管架平台设计建造技术领域走在亚洲前列。

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