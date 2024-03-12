不负三年之约：小米汽车 SU7 官宣 3 月 28 日正式上市，上市即交付

IT之家 3 月 12 日消息，小米汽车发布会官宣定档 3 月 28 日，全国 29 城，59 家门店同步开启小米 SU7 预约。

作为小米汽车首款产品，小米 SU7 定位轿跑车型，该车拥有运动化的外观和科技感十足的内饰，单电机版 299 马力，双电机版 673 马力，续航可达 668-800km。IT之家附车型回顾：

小米 SU7 定位 C 级高性能生态科技轿车，车长 4997mm、轴距 3000mm、车宽 1963mm，车高 1440mm，风阻系数 Cd 0.195。

小米 SU7 的“智能座舱”搭载五屏联动系统，采用骁龙 8295 座舱芯片，并且实现小米澎湃 OS 上车。车机屏幕采用 16.1 英寸 3K 分辦率的屏幕，支持 CarPlay 和 AirPlay，此外还有一个 HUD 以及一个 7.1 英寸的翻转仪表，后排还可以挂小米的平板 Pad 作为拓展屏，并且支持苹果 iPad。

此外，SU7 也保留了大部分物理按键，常用功能操作更方便。此外还将配备氛围灯、运动风格 Nappa 真皮座椅、5.35 平方米玻璃车顶、15 扬声器音响系统等。

动力方面，小米 SU7 双电机版车型最大功率为 673 马力，0-100km/h加速时间 2.78 秒，配备容量为 101kWh 的宁德时代三元锂电池，CLTC 续航里程为 800km。单电机版车型最大功率 299 马力，0-100km/h加速时间 5.28 秒，配备容量为 73.6kWh 的弗迪磷酸铁锂电池，CLTC 续航里程为 668km。

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