TP-Link 7DR5160 Wi-Fi 7 无线路由器开启预售：4 个 2.5G 网口、首发价 369 元

IT之家 3 月 12 日消息，TP-Link 新款 Wi-Fi 7 双频无线路由器 7DR5160 近日在京东开启预售，搭载 4 个 2.5G 网口，首发价 369 元。

IT之家查询 TP-Link 官网获悉，该路由器与已经发布的 7DR5130 拥有相同的“BE5100”无线规格，即 2.4GHz 2x2 689Mbps + 5GHz 3x3 4323Mbps，支持 4K-QAM、MLO 多链路聚合等 Wi-Fi 7 特性。

和 7DR5130 的单 2.5G 网口相比，7DR5160 提供 4 个 2.5G 网口，支持双 WAN 口同时接入，端口聚合、IPTV 与游戏专用口等功能。

此外，该路由器还内置四款游戏加速器，支持儿童上网管理，并搭载联发科 Xtra Range 2.0 技术，支持多台路由“易展”Mesh 互联。

作为参考，单 2.5G 网口的 7DR5130 路由器使用 AN7563 双核 A53 处理器、6nm MT7991A + MT7976CN 无线芯片、512MB 内存、128MB 闪存，首发到手价 279 元。

目前搭载 4 个 2.5G 网口的 7DR5160 路由器已上架京东，预售价 429 元，参加 30 元定金抵 90 元优惠，首发到手价 369 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。