中消协“查验宝”升级，76 个主要名表品牌、1138 家维修店信息免费查

IT之家 3 月 12 日消息，3 月 11 日，中国消费者协会主办，中国商业企业管理协会提供支持的“企业服务联系方式查验宝”再次进行数据更新升级。

此次升级后，消费者可以在“查验宝”“中消协帮您查”小程序上查到占手表零售总额 90% 以上的 76 个主要名表品牌以及主要名表维修商在中国大陆地区的客服联系方式，以及 1138 家品牌商、经销商、维修商官方授权名表维修店的具体名称、logo、地址、联系电话和服务时间等信息。

据悉，“查验宝”是中国消费者协会“慧眼计划”中的一项具体举措，也是“2021 年 3・15 晚会”曝光钟表维修乱象后的后续消费监督工作。此外，为方便消费者使用，中国消费者协会基于“查验宝”平台开发出微信小程序“中消协帮您查”。

IT之家注意到，“查验宝”有关名表品牌商、经销商、维修商的信息审核工作由中国商业企业管理协会钟表商业企业管理委员会承担。

用户可以进入“查验宝”“中消协帮您查”，再通过输入地区、品牌商或经销商、维修商名称，就可以搜索到相关维修店铺信息，从而避开“山寨维修”。

中国消费者协会表示，“查验宝”是公益性、开放性的平台，今后“查验宝”将不断增加通过审核的生产商和服务商信息，以扩大服务范围。

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