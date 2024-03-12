卡普空推理解谜游戏《幽灵诡计》复刻版 3 月 28 日登陆 iOS 及安卓平台

IT之家 3 月 12 日消息，卡普空推理解谜游戏《幽灵诡计》高清复刻版已于 2023 年 6 月 30 日发售，登陆任天堂 Switch 以及 PlayStation 4、Xbox One 及 PC（Steam）平台。

卡普空在今日的 “Capcom Highlights Day 2”上确认，《幽灵诡计》高清版将于 3 月 28 日在 iOS / Android 发售（IT之家注：iOS 上的原版将于 3 月 25 日下架）。

本次移植会带来高分辨率画面、高帧率以及对用户界面的优化，更收录了可收集插画与 BGM 并尽情鉴赏的“插画集”与“BGM 集”，以及目标是达成各种条件的游玩要素“挑战”等新要素，玩起来更为便利！ 此外，点缀本作故事的全 37 首 BGM 还全部制作了新改编版！玩家可随时切换原版 BGM 和新版本，享受游戏的乐趣。

《幽灵诡计》是 Capcom 开发的推理解谜游戏，初代作品于 2010 年 6 月 19 日在任天堂 DS 平台上发售。

玩家在游戏中需要控制一名被夺走了生命和记忆的幽灵侦探，为寻找自己被杀的真相而运用“死者之力”回到死亡前 4 分钟，通过控制周围的事物来改变死亡的命运。

值得一提的是，此次重新发布还新增了简体中文支持，如果是喜欢这款作品却又无法在 NDS 版本中得到满足的玩家可以尝试一下。

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