沃尔沃汽车宣布与电池管理软件公司 Breathe 合作，缩短 30% 充电时间

IT之家 3 月 12 日消息，沃尔沃汽车今日宣布投资英国初创公司 Breathe Battery Technologies，并在新一代电动汽车中使用来自该公司的充电管理软件，宣称可缩短 30% 的充电时间。搭载 Breathe 技术的新一代沃尔沃电动汽车将在未来两到三年内上市。

沃尔沃将把 Breathe 的充电管理软件集成到其内部开发的电池管理平台。沃尔沃预计，10% 到 80% 的充电时间将比以前缩短 30%，而且这种速度提升将持续整个电池生命周期，不会影响电池的健康状态。

与传统的基于规则的阶梯式充电不同，Breathe 的充电管理软件采用自适应充电技术，根据电池的健康状况管理充电过程，利用算法对电池进行实时动态控制，从而缩短充电时间，同时避免损害电池性能和寿命。

▲ 现款沃尔沃 EX30 纯电 SUV

沃尔沃表示，由于这款充电管理软件与其新一代纯电动汽车所使用的硬件完全兼容，很容易实现规模化扩展，可以帮助沃尔沃到 2030 年成为一家全电动汽车制造商。

沃尔沃汽车技术基金（Volvo Cars Tech Fund）对 Breathe Battery Technologies 公司进行了投资，但并未披露投资的具体金额。

IT之家注意到，Breathe Battery Technologies 公司是 OPPO “长寿版超级闪充”的软件供应商，帮助 OPPO Reno8 等多款手机实现 1600 次循环的电池寿命。

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