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联想 YOGA Pro 至尊版笔记本宣布降价：14/16 英寸可选，搭载 i9-13905H + RTX 4060

2024/3/12 10:34:53 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 12 日消息，联想 YOGA Pro 系列宣布降价 1000 元，14 英寸的 YOGA Pro14s 至尊版 10999 元，16 英寸的 16s 至尊版 11999 元（IT之家注：京东还有 10 元优惠券）。

两款新机都将提供 2 Type-A+Type-C+HDMI + 全尺寸读卡器以及 3.5mm 耳机孔等接口，其中 Pro 14s 多一个 Type-C 口，而 Pro16s 因为采用了更加顶级的配置所以采用了方形的电源接口。

联想 YOGA Pro 14s 搭载 14.5 英寸 3K 120Hz 屏（3072*1920），400nits 亮度（典型值），覆盖 100% DCI-P3 色域以及 100% sRGB 色域，色差 ΔE<1，通过莱茵护眼认证，还支持多指触控以及杜比视界。

这款笔记本电脑还配有 1080p 摄像头，提供雷电 4、USB-C、USB-A 3.2 Gen 1、HDMI 2.1、3.5mm 音频孔等接口。

此外，该机配有 73Wh 电池 + 140W 快充，续航可达 17 小时，重量约 1.58kg，搭载 32GB LPDDR5CX 6400 内存 + 1TB PCIe 4.0 SSD。

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