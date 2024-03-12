AIDA64 7.20 发布：引入 3 种深色模式、增强传感器监测、支持最新硬件

IT之家 3 月 12 日消息，FinalWire Ltd. 近日发布公告，正式发布了 AIDA64 7.20 更新，重点引入了 3 种深色主题，并添加了对英伟达 GeForce RTX 40xx SUPER 系列显卡的支持。

IT之家附上 AIDA64 7.20 更新内容如下：

三种深色主题

新版本引入了灰色、黑色和蓝色主题，更适合弱光环境。该应用可以跟随 Windows 系统的深色模式，自动切换主题。

增强传感器监测

新版本增加了对英伟达 GeForce RTX 3000 和 RTX 4000 系列显卡的传感器监控，包括 PCIe 和 12VHPWR 电压，以及各种输入 rails 的功耗。

支持最新硬件技术

为最新 GPU 提供多线程 OpenCL GPGPU 跑分，图形处理器、OpenGL 和 GPGPU 详情、温度和冷却风扇监控。

这些新 GPU 包括：

AMD Radeon Pro V620

Radeon Pro V620 MxGPU

Radeon RX 7600S

Radeon RX 7600 XT

Radeon RX 7700S; nVIDIA AX800

GeForce RTX 4000 Super Series

GeForce RTX 4090 D

L2

L20

RTX 500 Ada Generation

RTX 1000 Ada Generation

RTX 2000 Ada Generation

RTX 5880 Ada Generation

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