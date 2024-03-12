韦伯“力挺”哈勃望远镜：确认此前宇宙膨胀率计算正确

IT之家 3 月 12 日消息，天文学家近日借助詹姆斯・韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）观测的最新数据，证实了此前基于哈勃望远镜（Hubble Telescope）观测结果，计算出来的宇宙膨胀率。

宇宙膨胀率又称哈勃常数，是现代宇宙学模型的一个关键性基本常数：H0=v / D，速度除以距离，它代表当前宇宙的膨胀速率，也直接关乎宇宙的年龄（1 / H0 为时间，直接给出宇宙年龄的一个数量级估计）。

天文学家此前基于哈勃望远镜 34 年的观测数据，通过观测造父变星预估宇宙年龄为 138 亿年。而这项数据此前和宇宙大爆炸余辉预测的数值（即哈勃张力）之间存在差异，因此在天文学界不少人认为哈勃的数据存在偏差。

哈勃的数据与其他测量结果不符，其他测量结果表明宇宙在大爆炸后膨胀得更快，天文学家因此认为哈勃的数据存在误差或测量误差。然而，詹姆斯・韦伯望远镜的观测结果表明哈勃的演算结果是正确的。

物理学家亚当-里厄斯（Adam Riess）评论说：“既然我们已经确认了测量的准确性，那么我们很有可能对宇宙中的某些东西还不了解，这一点非常令人兴奋”。

里厄斯是诺贝尔奖得主，曾因发现一种被称为“暗能量”的神秘现象导致宇宙加速膨胀而获奖。里厄斯补充说：“现在我们已经覆盖了哈勃测量的全部范围，我们可以非常有把握地得出结论，哈勃张力不是由测量误差造成的”。

IT之家附上论文参考

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