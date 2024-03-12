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2024 全球 6G 技术大会将于 4 月 16 日至 18 日在南京举行

2024/3/12 11:04:53 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 12 日消息，“全球 6G 技术大会”迄今已连续举办三届，2024 全球 6G 技术大会将于 2024 年 4 月 16 日至 18 日在南京召开，主题为“创新预见 6G 未来”，届时IT之家将为大家带来更详细的报道。

据官方介绍，本次大会分为大会主报告、平行论坛，其中大会主报告和“6G 在全球”论坛主要聚焦 6G 愿景分析、各国各地区 6G 发展路线、6G 频谱规划、6G 新业务和应用、关键技术与创新方向、标准化节奏等内容。

平行论坛主要包括八大前沿方向：通信与 AI 融合、无线通感融合、空天地一体化、网络架构及关键技术、可信与安全、高频段无线传输与器件、未来业务与应用猜想、新技术新材料。

会议日程显示，本次大会将围绕“无线通感融合”“高频段无线传输与器件”“网络架构关键技术”“通信与 AI 融合”“未来业务与应用猜想”“空天地一体化”“新技术新材料”“可信与安全”这几个方面展开。

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关键词：5G6G通信

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