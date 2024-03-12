英特尔前 CEO 罗伯特・斯旺加入美光董事会

IT之家 3 月 12 日消息，美光科技公司日前宣布，任命 Robert (Bob) Swan（罗伯特・斯旺）为其董事会新成员。

罗伯特・斯旺是一位在半导体、技术和工业领域拥有亮眼职业生涯的管理者，目前担任 Andreessen Horowitz 的运营合伙人，为成长阶段的投资组合公司提供咨询服务。

斯旺曾担任英特尔公司首席财务官和后来的首席执行官。在加入英特尔之前，斯旺担任 eBay 首席财务官，在推动公司的全球扩张战略方面发挥了重要作用。斯旺还曾在 Electronic Data Systems Corp.、TRW Inc. 和 Webvan Group, Inc. 担任首席财务官，并担任首席运营官和首席执行官。

美光总裁兼首席执行官桑杰・梅赫罗特拉表示：“随着我们不断扩大业务规模并巩固在内存和存储行业的前沿地位，斯旺在世界领先科技公司推动增长和卓越运营方面的记录对于美光来说将是无价的。我们很高兴欢迎斯旺加入我们的董事会，并期待他为我们的战略方向和长期成功作出贡献。”

IT之家注意到，除了在美光的新职位外，斯旺还在多个组织的董事会任职，包括耐克、Flexport 的董事会和 GoTo Group 的董事会。他此前曾担任 eBay、Applied Materials、英特尔和 Skype 的董事会成员。

英特尔新一任 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）于 2021 年上任接替罗伯特・斯旺，帕特・基辛格也是英特尔自成立以来的第 8 任 CEO。

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