《间谍过家家 代号：白》剧场版动画电影 4 月 30 日内地上映

IT之家 3 月 12 日消息，剧场版动画电影《间谍过家家 代号：白（SPY×FAMILY CODE: White）》已于去年 12 月在日本上映，官方今日宣布内地定档 4 月 30 日，冲击五一档。

官方表示：“哇酷哇酷！电影《间谍过家家 代号：白》4 月 30 日就要和大家见面啦！五一合家欢首选！阿尼亚一家的秘密任务开始了！”

IT之家查询获悉，该电影目前豆瓣评分 7.7，IMDB 评分 7.5，剧情简介如下：

出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德・福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，在共同经历笑料百出的家庭闹剧后，将踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中，阿尼亚却发现了一个可能会撼动世界和平的“秘密”，令人措手不及的大危机事件来袭！世界的命运，又一次掌握在了这意外不断的临时一家人手中！

此外，宫崎骏经典动画作品《哈尔的移动城堡》也定档 4 月 30 日在中国内地上映，该片改编自黛安娜・温尼・琼斯的小说《魔法师哈尔与火之恶魔》，影片讲述了在魔法现实交织的世界里，被施咒的少女苏菲意外进入到了哈尔的移动城堡中，两人在朝夕相处中，共同经历了寻回自我的奇幻旅程。

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