苹果宣布新建深圳应用研究实验室，增强对 Vision Pro 等产品测试和研究能力

IT之家 3 月 12 日消息，苹果今日宣布扩大其在中国的应用研究实验室规模，包括提升上海研究中心的能力，为其所有产品线的可靠性、质量和材料分析提供支持；并将于今年晚些时候，在深圳开设应用研究实验室，深化与本地供应商的合作。

苹果表示，全新的深圳实验室将增强对 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等产品的测试和研究能力。苹果副总裁兼大中华区董事总经理葛越表示，“此次投资将进一步深化我们的承诺，并更好地支持我们为用户提供世界顶级产品。”

苹果已为其应用研究实验室投资超过 10 亿元人民币，并表示这一投资将继续增长。实验室帮助工程和设计团队测试原型、进行改进，并与供应商密切合作，帮助供应商提高效率、节省时间。

▲ IT之家 iPhone 15 Pro 系列图赏

苹果表示，iPhone 15 Pro 采用的钛金属、Face ID 等新技术，以及 Apple Vision Pro 等新产品都得益于该应用研究实验室的模拟实验。实验室多年的分析工作有助于苹果增加回收材料的使用范围，实现到 2030 年在整个供应链和产品中实现碳中和的目标。

过去五年，苹果在中国的研发团队规模翻了一番，北京、上海、苏州和深圳设有研发中心，并在人像光效和夜间模式等功能的开发中发挥了关键作用。

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