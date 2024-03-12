奇瑞捷途旅行者混动版定名山海 T2：搭载鲲鹏 C-DM 系统，4 月北京车展前后上市

IT之家 3 月 12 日消息，奇瑞旗下捷途汽车今日宣布，捷途旅行者 C-DM 混动版车型正式定名为捷途山海 T2，号称“旅行越野超混 SUV”，新车将在今年 4 月的北京车展前后上市。

动力方面，捷途山海 T2 搭载奇瑞鲲鹏 C-DM 混动系统，配备 1.5TGDI 混动专用发动机与 3 档 DHT 变速箱。发动机部分最大功率 115 kW，峰值扭矩 220 N・m，最高热效率超 44.5%；系统综合最大功率 280 kW，最大扭矩 610 N・m。

电池方面，新车搭载 43.24kWh 电池组，可提供 208km 的纯电续航和 1300km 以上的综合续航。

此外，该车型还配备 15.6 英寸中控屏，内置高通骁龙 8155 芯片，并支持 FOTA 智能升级等功能。

IT之家查询捷途官网获悉，现款汽油版捷途旅行者车型长 4785 mm、宽 2006 mm、高 1880 mm、轴距 2800 mm，搭载 1.5TDGI / 2.0TDGI 发动机、7 速湿式双离合变速箱 / 8 速 AT 变速箱，官方指导价 13.99-18.49 万元。

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