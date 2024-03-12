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奇瑞捷途旅行者混动版定名山海 T2：搭载鲲鹏 C-DM 系统，4 月北京车展前后上市

2024/3/12 12:36:44 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 12 日消息，奇瑞旗下捷途汽车今日宣布，捷途旅行者 C-DM 混动版车型正式定名为捷途山海 T2，号称“旅行越野超混 SUV”，新车将在今年 4 月的北京车展前后上市。

奇瑞捷途山海 T2 海报

动力方面，捷途山海 T2 搭载奇瑞鲲鹏 C-DM 混动系统，配备 1.5TGDI 混动专用发动机与 3 档 DHT 变速箱。发动机部分最大功率 115 kW，峰值扭矩 220 N・m，最高热效率超 44.5%；系统综合最大功率 280 kW，最大扭矩 610 N・m。

捷途山海 T2

电池方面，新车搭载 43.24kWh 电池组，可提供 208km 的纯电续航和 1300km 以上的综合续航。

捷途山海 T2

此外，该车型还配备 15.6 英寸中控屏，内置高通骁龙 8155 芯片，并支持 FOTA 智能升级等功能。

捷途山海 T2

IT之家查询捷途官网获悉，现款汽油版捷途旅行者车型长 4785 mm、宽 2006 mm、高 1880 mm、轴距 2800 mm，搭载 1.5TDGI / 2.0TDGI 发动机、7 速湿式双离合变速箱 / 8 速 AT 变速箱，官方指导价 13.99-18.49 万元。

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关键词：捷途旅行者捷途山海T2

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