上汽大众帕萨特 2024 出众款正式上市：定位中型轿车，18.83~22.33 万元

IT之家 3 月 12 日消息，上汽大众帕萨特 2024 出众款已于昨晚正式上市，官方指导价 18.83 万-22.33 万元。这款新车在产品层面没有太大改变，主要是通过降价来提升帕萨特车型整体的性价比。

购车权益方面，官方表示现在购买帕萨特 2024 出众款将享受 2000 元现金抵用券或 3 年无忧保养套餐、至高 5 年 0 利率、车主推新成功各获 300 元等值 V 豆等购车礼遇。

外观方面，帕萨特 2024 出众款依旧提供了普通版和星空版两种外观设计，后者采用了点阵式格栅，搭载了 IQ.Light 矩阵大灯，还提供玄武黑、雅致白、晶钻银、冰川蓝、星夜蓝（新增）五种颜色。

IT之家查询官网数据获悉，新车长宽高为 4948/1836/1469mm，轴距 2871mm，整备质量 1620kg，后备箱容积 521L，油箱容积 68.5L。

内饰方面，新车配备 10.2 英寸全液晶仪表盘、9.2 英寸内嵌入式中控大屏、三幅式多功能方向盘以及机械式换挡机构，整体风格较为传统保守。

智能化方面，新车配备了 I IQ. Drive 智驾管家、IQ.360 全景影像，搭载 Carplay 和 CarLife，具备大众超级 App 手机映射功能。

配置方面，龙耀版配备车道偏离预警、360° 全景影像、驾驶辅助、导航、并线辅助、车道保持辅助、自动泊车、电动感应式后备厢、矩阵式大灯、9.2 英寸中控屏等；而顶配龙祥版还拥有驾驶模式切换、后风挡遮阳帘、方向盘加热、HUD 抬头显示、前排座椅按摩、后排座椅加热、哈曼卡顿音响、12 扬声器、温度分区控制等功能。

动力方面，这款车型搭载 380TSI 高功率发动机，匹配的是 7 速双离合变速箱，最大功率为 162kW，最大扭矩 350N・m，百公里最快加速时间 7.4 秒，油耗 6.94L / 100km。

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