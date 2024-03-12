CHERRY 为手术室、实验室等场景推出易于消毒的键鼠套装

IT之家 3 月 12 日消息，樱桃（CHERRY）近日面向手术室、实验室、医疗保健设施等对卫生比较敏感的场所，推出了易于消毒的鼠标和键盘套装 Hygiene Desktop 2。

该键鼠套装由 Cherry 集团的卫生键盘和鼠标专业供应商 Active Key 推出，符合罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）的新型桌面套装要求。该科研所是一家负责疾病控制和预防的德国联邦政府机构。

IT之家从报道中获悉，这款键鼠套装包括 AK-C8112 键盘、 AK-PMH3 滚动感应鼠标。字体采用耐磨激光打印，并配备扁平外形，采用防水和易于清洁的无缝隙设计。

AK-C8112 键盘基于 AK-C8100 键盘上优化，是一款标准的办公 PC 布局键盘，共有 104/105 个按键。

由于采用了扁平按键外形，大大提高清洁性。AK-C8112 键盘的按键外形特别平整，便于擦拭消毒。在清理键盘的时候，用户只需要喷洒清洁液，也能非常轻松清理缝隙中的细菌等。

AK-PMH3 滚动感应鼠标符合最高人体工学标准，并且由于采用了蓝光传感器，适合在医疗行业等光亮表面上使用。

电脑鼠标采用全密封保护膜，防护等级为 IP68，无缝隙设计可用于防水擦拭消毒，鼠标有有线和无线两种版本。

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