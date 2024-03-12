荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本搭载 YOYO 助理，支持全局收藏、多端智慧互联等

IT之家 3 月 12 日消息，据博主 @数码闲聊站 最新爆料，荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本电脑搭载了英特尔酷睿 Ultra 7 155H 处理器 + RTX 4060 独立显卡。

系统上，荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本加入了“AI 性能功耗模型”和荣耀“OS Turbo 3.0”，拥有提高性能释放“HUNTER”模式。

此外，荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本官方定义为“AI PC”。根据博主爆料，荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本电脑搭载了荣耀语音助手“YOYO 助理”，并拥有了全局收藏、多端智慧互联等功能。

IT之家此前报道，在荣耀 MWC 巴塞罗那全球发布会上，荣耀官方表示 MagicBook Pro 16 笔记本“通过平台级 AI 使能，实现了跨设备、跨系统，跨应用的智慧互联体验；更有 OS Turbo 加持，续航时长提升”。

荣耀还展示了 MagicBook Pro 16 笔记本本地 AI 智能搜图功能，例如：用户可以通过搜索栏，直接搜索本机的猫猫照片。

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