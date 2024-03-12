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荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本搭载 YOYO 助理，支持全局收藏、多端智慧互联等

2024/3/12 14:45:13 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 12 日消息，据博主 @数码闲聊站 最新爆料，荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本电脑搭载了英特尔酷睿 Ultra 7 155H 处理器 + RTX 4060 独立显卡。

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系统上，荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本加入了“AI 性能功耗模型”和荣耀“OS Turbo 3.0”，拥有提高性能释放“HUNTER”模式。

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此外，荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本官方定义为“AI PC”。根据博主爆料，荣耀 MagicBook Pro 16 笔记本电脑搭载了荣耀语音助手“YOYO 助理”，并拥有了全局收藏、多端智慧互联等功能

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IT之家此前报道，在荣耀 MWC 巴塞罗那全球发布会上，荣耀官方表示 MagicBook Pro 16 笔记本“通过平台级 AI 使能，实现了跨设备、跨系统，跨应用的智慧互联体验；更有 OS Turbo 加持，续航时长提升”。

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荣耀还展示了 MagicBook Pro 16 笔记本本地 AI 智能搜图功能，例如：用户可以通过搜索栏，直接搜索本机的猫猫照片。

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关键词：MagicBookPro

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