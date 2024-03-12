禾赛科技 2023 年营收超 18 亿元增长 56.1%，全年激光雷达交付超 22 万台

IT之家 3 月 12 日消息，激光雷达企业禾赛科技日前发布 2023 年财报，2023 年四季度营收 5.6 亿元，同比增长 37.1%；2023 年全年实现营收 18.8 亿元，同比增长 56.1%。全年综合毛利率达到 35.2%，公司也首次实现了年度经营现金流转正。

2023 年第四季度 ADAS（IT之家注：高级驾驶辅助系统）激光雷达出货量为 80,428 台，较 2022 年同期的 43,351 台增长 85.5%。

2023 年第四季度激光雷达总出货量为 87,736 台，较 2022 年同期的 47,515 台增长 84.6%。

2023 年全年 ADAS 激光雷达出货量为 194,910 台，较 2022 年同期的 61,918 台增长 214.8%。

2023 年全年激光雷达总出货量为 222,116 台，较 2022 年同期的 80,462 台增长 176.1%。

展望 2024 年，禾赛科技表示：“进入 2024 年，我们预计第一季度收入将下降，反映出我们的机器人出租车业务较去年大幅放缓，以及中国汽车行业第四季度传统的季节性拉动效应，以及暂时的下降。随着 ADAS 激光雷达出货量的加速，我们的收入结构将于 2024 年从自动驾驶移动主导（包括机器人出租车和工业机器人）转变为 ADAS 主导。ADAS 收入预计将从 2023 年占我们收入的 40% 以下增加到 2024 年的约 60%。”

禾赛科技还称：“2024 年第一季度将是过渡季度，机器人技术稳定增长，ADAS 领域强劲增长，我们的目标是本季度激光雷达出货量为 50,000 台，比去年增长约 50%，同时机器人出租车数量下降贡献。此后，我们对 2024 年的前景非常乐观，因为根据客户的订单预测，2024 年第二季度将增加 13 款 SOP 车型和 6 家 SOP ADAS OEM 客户。我们相信，这将使 2024 年第二季度激光雷达总出货量环比增长约 3 倍，即约 15 万台。”

▲ 禾赛旗舰 AT512 激光雷达

禾赛科技预计 2024 年第三季度和第四季度的订单量将进一步跃升至每季度约 20 万台，比预期的第一季度出货量增加了 3 倍。

到 2024 年底，禾赛科技预计将与 12 家 ADAS OEM 厂商达成 SOP，涵盖约 40 种车型，对 2024 年全年的收入指引稳定在 4 亿-4.5 亿美元（当前约 28.72 亿- 32.31 亿元人民币）之间，同比增长 50-70%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。