经典播放器 MPC-HC 新版发布：改善快捷键、状态栏新增显示音轨详细信息选项

IT之家 3 月 12 日消息，Media Player Classic - Home Cinema（MPC-HC）是一款适用于 Windows 的免费开源视频和音频播放器，近日发布了 2.1.7 版本更新，主要改善了快捷方式和全局媒体按键操作体验。

新版 MPC-HC 引入了抗撕裂选项，支持同步字幕，需要 64 位 Vista 及更高 Windows 版本才能运行。

新版本改善了解码性能，添加支持 H.264 和 VC-1 的 DXVA，更好地支持 Windows 10（包括 64 位平台版本）、支持 EVR 渲染器，以及修复各种错误和漏洞。

变化 / 增加 / 改进：

改进热键和全局媒体键。其中一项修复了一个由 Windows / Chrome / Edge bug 引起的问题，即点击通知可能会将值为 0 的按键发送到错误的窗口，从而触发 MPC-HC 中的热键操作。

新增了在状态栏显示音轨详细信息的选项。注意：通过 splitter 托盘图标切换歌曲时，状态栏信息不会更新，只有使用播放器功能时才会更新。

修复：

修复了使用 libass 时字幕（部分）位于可见视频区域之外的崩溃问题。

其他一些小的修复和改进。

IT之家注：MPC-HC 作为 Media Player Classic 的延续版本，2017 年因为活跃开发者几乎已经为 0，项目曾被搁置，后续有多位开发者联系了项目管理员 XhmikosR，表示愿意提供帮助，才能继续发展。

MPC-HC 继承了 MPC 的所有优点，并有自己的一套综合的媒体编解码器，添加了 Anti tearing，抖动测试，字幕同步，Shuttle PN31 远程控制支持，OSD 屏幕显示，Vista Ready 等不少实用的功能。因此可以在不安装第三方工具的环境下播放多种格式的视频 / 音频文件。

这个播放器有功能多种多样：它可以播放 DVD 光盘，能够利用具有硬解功能的显卡加速播放最新一代 H.264 与 VC-1 格式的视频文件，能够与第二个监视器 （电视）正确配合，支持字幕种类多，可以处理的 QuickTime 和 RealVideo 的格式等等。

下载地址：https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases。

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