美国对本田部分车型无故刹车问题展开调查，超 25 万辆车受影响

IT之家 3 月 12 日消息，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 近日对部分本田 Insight 和 Passport 车型展开了调查，此前该局收到多起有关这些车型发生 “幽灵刹车” 的投诉。该机构正在寻求更多信息，以了解自动紧急制动系统可能存在意外启动的情况。

据IT之家了解，此次调查始于 3 月 7 日，针对的是 2019 年至 2022 年生产的 Insight 和 Passport 车型。缺陷调查办公室 (ODI) 的一份文件指出，他们收到了 46 起关于该系统的投诉，称车辆在没有明显障碍物的情况下自动启动了刹车系统。在这些案例中，三起事件导致碰撞或起火，两起事件造成人员受伤。文件中估计共有约 250,712 辆汽车将被纳入调查范围。

需要注意的是，这并不是召回事件，而是一次针对潜在问题的初步调查。本田发言人称，“本田始终将安全性放在首位。我们注意到美国公路安全监管局启动了初步评估，这是他们调查程序的第一步，针对的是少数消费者报告的自动紧急制动系统意外启动问题。本田已经就此事与该机构进行了沟通，并将继续配合美国公路安全监管局的调查程序，同时进行我们自己的内部信息审查。”

目前尚不清楚除刹车意外激活以外的其他细节信息，例如车速、地点或当时是否启用了自适应巡航控制系统。同时，也不清楚为什么在配备了自动紧急制动系统的本田车型中，只有 Passport 和 Insight 两款车被点名调查。

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