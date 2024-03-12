倍思推出 W04 Plus TWS 蓝牙耳机：42dB 主动降噪，首发价 194 元

IT之家 3 月 12 日消息，倍思近日在京东上架 W04 Plus TWS 蓝牙耳机，主打 42dB 主动降噪、BISA 空间音效、30 小时续航，标价 206 元，首发优惠“满 206 元减 12 元”，到手价格 194 元。

倍思 W04 Plus TWS 蓝牙耳机除拥有 42dB 深度的主动降噪功能，还具备四麦 AI 通话降噪，提供 60ms 低延迟模式，App 内提供 12 种 EQ 模式，支持耳机定位。

倍思宣称其 BISA 空间音效，提供音乐、影院双模式，能基于人耳听觉特性 HRTF，模拟声音方位。

该耳机在 50% 电量，ANC 关闭，空间音效关闭的条件下，单次使用续航约 7 小时，搭配充电仓可实现约 30 小时的续航。

IT之家总结倍思 W04 Plus 耳机参数如下：

连接：蓝牙 5.3，支持双设备同时连接，宣称延迟低至 60ms

降噪：42dB 降噪深度，提供通勤 / 室内 / 室外三种降噪模式

电池：耳机 35mAh、充电仓 400mAh，充电 10 分钟可支持耳机使用 2 小时

特色：BISA 空间音效、双设备连接、60ms 低延迟模式、12 种 EQ 音效

外观：黑白双色可选，入耳式设计

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