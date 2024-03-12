Kobo 多款彩色电子墨水屏阅读器曝光，售价 131.54 英镑起

IT之家 3 月 12 日消息，多款 Kobo 电子墨水屏阅读器已上架英国电商平台 Smartteck，包括以下三款产品：
Kobo Libra Colour —— 彩色电子墨水屏，售价 194.15 英镑（IT之家备注：当前约 1788 元人民币）
Kobo Clara Colour —— 彩色电子墨水屏，售价 131.54 英镑（当前约 1211 元人民币）
Kobo Clara BW —— 黑白电子墨水屏，售价 121.72 英镑（当前约 1121 元人民币）
电商网站页面上尚未提供产品名称、售价与 SKU 代码以外的其他信息。本次曝光的新款阅读器隶属于 Libra 与 Clara 系列。
IT之家提供 Kobo 目前在售的同系列黑白电子墨水屏阅读器信息如下：
Kobo Libra 2 —— 7 英寸 Carta 1200 电子墨水屏、32GB 存储，定价 190 美元（当前约 1364 元人民币）
Kobo Clara 2E —— 6 英寸 Carta 1200 电子墨水屏、16GB 存储，定价 140 美元（当前约 1005 元人民币）
作为参考，Kobo 隶属于日本乐天，除了设计电纸书硬件外，还运营着电子书销售服务。
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