Kobo 多款彩色电子墨水屏阅读器曝光，售价 131.54 英镑起

IT之家 3 月 12 日消息，多款 Kobo 电子墨水屏阅读器已上架英国电商平台 Smartteck，包括以下三款产品：

Kobo Libra Colour —— 彩色电子墨水屏，售价 194.15 英镑（IT之家备注：当前约 1788 元人民币）

Kobo Clara Colour —— 彩色电子墨水屏，售价 131.54 英镑（当前约 1211 元人民币）

Kobo Clara BW —— 黑白电子墨水屏，售价 121.72 英镑（当前约 1121 元人民币）

▲ Smartteck 电商网站信息

电商网站页面上尚未提供产品名称、售价与 SKU 代码以外的其他信息。本次曝光的新款阅读器隶属于 Libra 与 Clara 系列。

▲ 左：Kobo Clara 2E，右：Kobo Libra 2

IT之家提供 Kobo 目前在售的同系列黑白电子墨水屏阅读器信息如下：

Kobo Libra 2 —— 7 英寸 Carta 1200 电子墨水屏、32GB 存储，定价 190 美元（当前约 1364 元人民币）

Kobo Clara 2E —— 6 英寸 Carta 1200 电子墨水屏、16GB 存储，定价 140 美元（当前约 1005 元人民币）

作为参考，Kobo 隶属于日本乐天，除了设计电纸书硬件外，还运营着电子书销售服务。

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