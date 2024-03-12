iQOO Z9 手机海外发布：搭载天玑 7200 处理器，支持 44W 快充

IT之家 3 月 12 日消息，vivo 旗下智能手机品牌 iQOO 今日发布了新机 iQOO Z9，该机搭载联发科天玑 7200 处理器，拥有 8GB 内存，并可通过软件算法将内存扩展至 16GB。iQOO Z9 率先在印度上市，是一款主打中端市场的 5G 手机。

iQOO Z9 屏幕为 6.67 英寸 AMOLED 显示屏，分辨率为 FHD+，支持 120Hz 刷新率和 300Hz 触控采样率。手机采用挖孔屏设计，前置摄像头为 16MP。后置摄像头模组采用方形设计，由两颗摄像头组成，主摄为 50MP 索尼 IMX882 传感器，并支持光学防抖 (OIS)。另一颗摄像头为 2MP 景深镜头，可用于人像模式等拍照功能。视频拍摄方面，iQOO Z9 最高支持 4K 30fps 视频录制。

操作系统方面，iQOO Z9 预装基于安卓 14 的 Funtouch OS 14 系统。手机电池容量为 5000mAh，支持 44W 快充，并且官方标配充电器。在印度等部分市场，包装盒内还将附赠手机壳。

iQOO Z9 支持双卡双待，第二个 SIM 卡槽为混合卡槽，可以插入 micro SD 卡进行存储扩展（最高支持 1TB）。遗憾的是，iQOO Z9 没有 NFC、FM 收音机以及 3.5mm 耳机孔，用户需要通过 Type-C 接口或无线连接进行音频输出。

iQOO Z9 提供两种配色：磨砂绿和石墨蓝。128GB 版本售价为 19999 印度卢比（IT之家备注：当前约 1736 元人民币），256GB 版本售价为 21999 印度卢比（当前约 1910 元人民币）。首销期间，使用部分银行卡购买还可享受 2000 印度卢比（当前约 174 元人民币）的优惠。

iQOO Z9 将于 3 月 13 日率先面向印度 Amazon Prime 用户销售，3 月 14 日面向所有用户发售。

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