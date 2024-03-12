海马汽车：争取尽快在海南开展氢燃料电池汽车小批量示范运营

IT之家 3 月 12 日消息，海马汽车在互动平台表示，目前公司正在根据《海南省 2023-2025 年鼓励新能源汽车推广应用若干措施》要求，积极申报海南省燃料电池汽车技术示范应用项目，争取尽快在海南开展氢燃料电池汽车小批量示范运营。

不同于多数车企投身纯电动汽车领域，海马汽车选择将氢能汽车产业作为主攻方向，并在 2015 年启动了氢燃料乘用车研究。

去年，海马汽车与丰田汽车签署战略合作框架协议，双方在氢燃料电池汽车研发与产业化领域开展业务合作，建立战略合作伙伴关系。

同年，海马汽车推出了旗下首款氢燃料电池汽车：海马 7X-H 车型，该车搭载了丰田 Mirai 电堆系统，采用海马第三代氢燃料电池系统，电动机的最大功率为 120kW。该车同时配备了 3 个容量为 60L 的 70MPa 氢气罐，官方称“一次 3 到 5 分钟的加氢，续航可达 800 公里”。

IT之家此前报道，海马汽车股份有限公司发布了 2024 年 1 月份产品产销数据快报，1 月生产汽车 43 台，同比下降 98.01%；1 月销售汽车 686 台，同比下降 63.91%。

海马汽车 3 月 5 日披露的销量数据显示，2024 年 2 月海马汽车销量 628 辆，同比下降 81.41%；本年累计销量 1314 辆，同比下降 75.11%。海马汽车针对 2024 年度经营表示：在创新与转型工作方面，依托海南自贸港资源禀赋与政策优势，推进氢燃料电池汽车示范运行与上下游生态建设。

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