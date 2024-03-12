免费 FPS 游戏《The Finals》发布第二赛季预告：新增 5V5 模式、3 月 14 日上线

IT之家 3 月 12 日消息，免费 FPS 对战游戏《The Finals》今日发布了第二赛季预告。预告片中展示了复古像素风格的新地图、“黑客”主题的全新技能及 5V5 新模式。

▲ 像素风格新地图

新地图名为“SYS$HORIZON”，像素方块在建筑物之间架起了通道，而漂浮的、闪烁的几何体碎片则让参赛者可以在竞技场中跑酷。

▲ 网关传送

网关传送：投掷并激活两个传送门后，玩家和物品就可以在两个地点之间移动。任何人都可以使用传送门，但玩家无法射穿传送门，适合在情况危急时快速逃离。

▲ 数据重塑器

数据重塑器：可以将敌人的防御工事（或任何随机物体）变成其他物品 —— 比如将敌人的地雷变成椅子。或者把敌人的炮塔变成桌子。

▲ 物质解构器

物质解构器：能暂时抹去墙壁、天花板或黏液等物理表面 —— 允许玩家看穿、射击和通过它们。

▲ 反重力魔方

反重力魔方：能操纵其附近区域的重力，将玩家和物体向上提升！可被用于穿越或防御用途。

除了以上四种“黑客”主题技能，本次预告还展示了名为“Power Shift”的 5V5 新模式。两队选手在竞技场中护送一个平台。如果被敌方队伍打断，平台就会停止前进，或者完全改变方向。玩家可以在两次重生之间切换自己的参赛队伍。

▲ 5V5 Power Shift 模式

IT之家总结本次更新的武器如下：

轻型角色：93R 连发机枪

中型角色：FAMAS 连发突击步枪

重型角色：KS-23 弹头霰弹枪

《The Finals》由前 DICE 工作室员工创立的 Embark Studios 开发，于去年 12 月 7 日上线，登录 PC、PlayStation 5、Xbox Series X｜S 等平台。本次第二赛季更新将于 3 月 14 日正式上线。

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