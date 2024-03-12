Steam 新一周销量榜：《绝地潜兵 2》五连冠，《GTA5》再上国区榜

IT之家 3 月 12 日消息，Steam 最新一周销量榜出炉（2024 年 3 月 5 日-2024 年 3 月 12 日），《绝地潜兵 2》再次登顶，达成五连冠。IT之家附排名如下：

全球 Top 10 榜单：

1. 《绝地潜兵 2》

2. Steam Deck

3. 《龙之信条 2》

4. 《最后纪元》

5. 《极限竞速：地平线 5》

6. 《超市模拟器》

7. 《十字军之王 3》

8. 《使命召唤》

9.《博德之门 3》

10. 《绝地潜兵 2》升级为超级公民版

《绝地潜兵 2》于 2 月 8 日登陆 PlayStation 5 游戏主机，并通过 Steam 上架 PC 平台。本作是一款科幻背景第三人称多人射击游戏，支持跨平台游玩，玩家将作为“绝地潜兵”投身星系战争，以消除外星威胁。

从国区来看，《极限竞速：地平线 5》凭借 50% 的折扣拿下周销量冠军；《GTA5》再次入榜，排名第十。

国区 Top 10 榜单：

1. 《极限竞速：地平线 5》

2.《绝地潜兵 2》

3. 《龙之信条 2》

4. 《怪物猎人：世界》

5. 《极限竞速：地平线 4》

6. 《幻兽帕鲁》

7. 《背包乱斗：福西法的宝藏》

8. 《最后纪元》

9.《碧蓝幻想：RELINK》

10. 《GTA5》

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