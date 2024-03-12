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首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam 新一周销量榜：《绝地潜兵 2》五连冠，《GTA5》再上国区榜

2024/3/12 18:15:08 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 3 月 12 日消息，Steam 最新一周销量榜出炉（2024 年 3 月 5 日-2024 年 3 月 12 日），《绝地潜兵 2》再次登顶，达成五连冠。IT之家附排名如下：

全球 Top 10 榜单：

  • 1. 《绝地潜兵 2》

  • 2. Steam Deck

  • 3. 《龙之信条 2》

  • 4. 《最后纪元》

  • 5. 《极限竞速：地平线 5》

  • 6. 《超市模拟器》

  • 7. 《十字军之王 3》

  • 8. 《使命召唤》

  • 9.《博德之门 3》

  • 10. 《绝地潜兵 2》升级为超级公民版

《绝地潜兵 2》于 2 月 8 日登陆 PlayStation 5 游戏主机，并通过 Steam 上架 PC 平台。本作是一款科幻背景第三人称多人射击游戏，支持跨平台游玩，玩家将作为“绝地潜兵”投身星系战争，以消除外星威胁。

从国区来看，《极限竞速：地平线 5》凭借 50% 的折扣拿下周销量冠军；《GTA5》再次入榜，排名第十。

国区 Top 10 榜单：

  • 1. 《极限竞速：地平线 5》

  • 2.《绝地潜兵 2》

  • 3. 《龙之信条 2》

  • 4. 《怪物猎人：世界》

  • 5. 《极限竞速：地平线 4》

  • 6. 《幻兽帕鲁》

  • 7. 《背包乱斗：福西法的宝藏》

  • 8. 《最后纪元》

  • 9.《碧蓝幻想：RELINK》

  • 10. 《GTA5》

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关键词：绝地潜兵GTA5Steam销量

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