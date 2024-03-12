通用悄悄向第三方数据经纪商分享司机驾驶习惯，间接导致汽车保费上涨

IT之家 3 月 12 日消息，据《纽约时报》报道，通用汽车从其车载服务平台安吉星（OnStar）搜集司机驾驶习惯，并悄然向第三方数据经纪商共享，间接导致部分司机的汽车保费上涨。

通用汽车的安吉星平台包含一项名为 Smart Driver 的驾驶习惯跟踪与评估服务，宣称可帮助改进司机驾驶习惯。

但 Smart Driver 不仅是一项习惯指导服务。根据隐私声明，用户接受安吉星用户条款时，就同意了通用与第三方共享 Smart Driver 的数据，这些第三方中就包括了律商联讯（LexisNexis）和其他数据经纪商。

通用汽车向《纽约时报》证实，其向第三方提供的信息包括：硬制动、硬加速、时速超过 80 英里（IT之家备注：约 128.75 公里）次数、驾驶时间。

而律商联讯等经纪商会向保险公司出售基于所得信息整理的报告。这些报告将影响到未来汽车保费，在两个案例中分别导致了 21% 和 100% 的上涨。

Smart Driver 注册流程中通用公司未提到所搜集数据将与第三方共享；而部分司机表示其并未开启 Smart Driver 却也被跟踪，保险费率因此上升。

▲ 安吉星 Smart Driver 注册流程，并未提到会向第三方分享数据。图源《纽约时报》

Mozilla 去年的汽车隐私问题调查报告显示，汽车是在隐私数据处理上最糟糕的产品之一：司机对被他们同意的数据搜集知之甚少，而车企善于将这些搜集行动潜藏在安全相关事项中。

马萨诸塞州参议员爱德华・马基（Edward Markey）表示：“如果现在保险公司与汽车企业勾结，使用从不知情的车主那里收集的数据，然后（据此）提高他们的保险费率，从我的角度来看，这本身就可能违反（美国）《联邦贸易委员会法》第 5 条。”该法条旨在禁止损害消费者的不公平和欺骗性商业行为。

通用汽车并非唯一与数据经纪商共享司机驾驶习惯的车企，本田、起亚、三菱等也有类似行为。其中起亚在接受采访时表示，未经司机单独同意第三方不能向保险公司提供其用户的驾驶习惯数据。

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