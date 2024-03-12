电动化转型面临战略压力，消息称日产、本田汽车拟削减在华产能

IT之家 3 月 12 日消息，据《日本经济新闻》报道，两家日本车企计划削减在华的生产规模，日产汽车公司正在考虑将在中国的产能削减 30%，本田汽车公司则打算削减 20%。

报道将两家车企的减产计划归因于电动汽车在华兴起，日本车企正面临着比亚迪等本土制造商日益激烈的竞争。本田汽车的一位发言人表示，公司去年产量 120 万辆，产能 149 万辆，因此“尚有余地”。日产的代表则没有立即发表言论。

据悉，本田、日产在华的销量已经至少三年呈现出下降趋势，丰田汽车则基本持平，“曾经将领先技术引入中国的日本汽车制造商，正在被迫重建其战略。”。可能有的IT之家小伙伴还有印象，例如，东风日产轩逸在数年前几乎每个月都能蝉联轿车销量榜首，如今这一位置早已经被国产品牌取而代之。

报道称，三家公司缺乏具有吸引力的电动汽车产品。日产的年产能可能会从目前的 160 万辆削减多达 50 万辆；本田正在考虑将（在华）年产能从原本的 160 万辆减少到 120 万辆左右。

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