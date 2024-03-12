爱立信上海办公室仍正常运营，员工确认“核心网”研发部门将裁员

IT之家 3 月 12 日消息，近日有市场传言称爱立信近日对中国区业务进行战略调整，研发岗大面积裁员。IT之家昨日报道了爱立信回应此事的消息，其称“在全球范围内丰富研发团队，提升软件设计弹性与成本效率，不会退出中国市场”。

▲ 图源爱立信官网，仅供示意

据 21 财经今日报道，记者在上海爱立信大楼实探发现，目前其上海办公室仍在正常运营，不时有人员出入。但裁员消息“并非空穴来风”，现场一位爱立信员工表示，他得知裁员消息极为突然。

3 月 7 日当天我们接入了一个线上会议，会议人数规模在 1000 人左右，一位外国领导说爱立信 packet core（俗称核心网）业务部门将进行裁员，会议时长在 30 分钟左右，会上有员工陆续提问裁员原因、时间以及规模，这名领导均表示暂不明确。 截止到今天，HR 也没有找我们谈话沟通赔偿方案，大家也还在正常上班，但都是一头雾水。

简单来说，上文提到的“核心网”事业部成为了此番爱立信裁员的重灾区，目前上海办公室所在的爱立信大楼 10 层内研发人员基本都属于该部门，人员规模在 1000 人左右。

爱立信大楼内的一位物业人员则在受访时表示，爱立信上海部门全部裁撤的可能性似乎不大。“去年年底的时候，爱立信办公室还运进来一大批办公设备进行替换，感觉是要在这里长期发展的意思。”

爱立信 2023 年销售额 2634 亿瑞典克朗（约 1851 亿元人民币）同比降低 3%，爱立信首席财务官 Carl Mellander 今年 1 月在接受采访时表示，公司今年可能会进一步考虑削减成本，这可能包括裁员。

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