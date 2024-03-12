问界全系车型本月将迎来 OTA 升级，M9 将新增无图城区智驾领航辅助功能

IT之家 3 月 12 日消息，今日问界官方公布了 3 月问界全系车型 OTA 升级预告，其中问界 M9 将新增不依赖高精地图的城区智驾领航辅助功能（City NCA）、城区 LCC Plus、代客泊车辅助（AVP）等功能。

具体来看，本次 OTA 升级覆盖问界全系车型，其中 M9 增程版、M9 纯电版、M7 Max 版、M5 智驾版、M5 纯电智驾版即日起开启公测招募，在公测结束及版本评估通过后，启动大规模版本推送；M7 Plus 版、M7 (2022 款)、M5 纯电标准版、M5 标准版、M5 纯电版 (2022 款)、M5 (2022 款) 预计 3 月下旬开启公测招募，在公测结束及版本评估通过后，启动大规模版本推送。

新增功能方面，问界 M9 新增不依赖高精地图的城区智驾领航辅助功能（City NCA）、城区 LCC Plus、代客泊车辅助（AVP）等功能，问界 M5 / M7 智驾版新增支持 NCA 支持自动匹配道路限速、遥控泊车（RPA）、鸿蒙随享（本次升级支持 QQ 音乐、爱奇艺、今日头条）等功能。其它车型新增功能具体可看下图：

IT之家附公测报名入口：点此直达

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。