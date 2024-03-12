Android 15 新功能曝光：Windows 电脑的“粘滞键”将登陆手机

IT之家 3 月 12 日消息，我们每天使用的设备中，计算机无疑是最为实用的工具之一。因此，智能手机借鉴电脑的功能也就不足为奇了。近日有消息称，经典的 Windows 电脑“粘滞键（StickyKeys）”功能即将登陆 Android 15 系统，这对于习惯使用实体键盘的用户来说无疑是个好消息。

对于熟悉 Windows 系统的用户来说，“粘滞键”功能并不陌生。而对于经常需要按住 Shift、Ctrl 或 Alt 键的用户来说，“粘滞键”功能会带来极大的便利。通常情况下，当快速按下 Shift 键五次时，系统就会弹出“粘滞键”设置。激活“粘滞键”后，用户只需轻点一下 Shift 键，然后按下想要组合使用的键位即可，而无需持续按住 Shift 键。同样地，Ctrl 和 Alt 键也适用这一规则。例如，原本需要按住 Ctrl 键再按 S 键才能完成保存文件的操作，现在只需要轻按一下 Ctrl 键，再松开后按 S 键即可完成。

IT之家此前报道，谷歌正在通过 Android 14 的 QPR 3 Beta 版本测试部分即将加入 Android 15 的新功能，“粘滞键”正是其中之一。据 Android 系统工程师 Mishaal Ramen 发现，Android 14 的 QPR Beta 3 版本允许用户在实体键盘设置中启用这一功能。虽然该功能目前仅在测试版中出现，但极有可能成为 Android 15 的正式功能之一。

此外，本次测试版还引入了另一个名为“防抖键（BounceKeys）”的新功能。该功能可以忽略用户快速连续按下的按键，避免误输入的情况。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。