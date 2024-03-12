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消息称字节跳动旗下 Pico 将推出新款 VR 头显 Pico 4S，手柄模型泄露

2024/3/12 22:20:24 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 3 月 12 日消息，近日泄露的一款控制器模型和商标暗示，字节跳动旗下 VR 子公司 Pico 可能即将发布新款独立 VR 头显 Pico 4S。

一位名为 @Lunayian 的用户在社交媒体上发布了一张从 Pico Connect PC 客户端获取的 3D 模型，据称展示了 Pico 4S 的右控制器。该控制器与去年 9 月份在网上泄露的“Pico 5”控制器外观相似，与 Pico 4 的控制器存在明显区别，因为去掉了定位环。

@Lunayian 还指出，Pico 于去年底提交了 Pico 4S 的商标申请。这一命名方式暗示着 Pico 4S 可能只是对 2022 年 10 月在亚洲和欧洲发售的 Pico 4 头显进行硬件升级。

然而，也有来自 The Information 的报道称，Pico 为了与售价 3500 美元的苹果 MR 头显 Vision Pro 竞争，可能会放弃面向消费者的 Pico 5 VR 头显项目。

目前，Pico 计划发布 Pico 4S、Pico 5 甚至是传闻中的 Pico 5 Pro Max 尚不明朗。尽管 Pico 此前进行了大规模裁员，但该公司仍将参加于 3 月 18 日至 22 日在美国旧金山举办的 2024 年游戏开发者大会 (GDC)，届时IT之家将第一时间带来相关报道。

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关键词：Pico 4SPico

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