理想 OTA 5.2 版本可实现高速 NOA 千公里级别零接管，全系支持苹果快捷指令控车

IT之家 5 月 11 日消息，理想汽车今日宣布：OTA 5.2 即将面向理想 MEGA、理想 L 系列开启推送，包括 19 项新增功能，23 项体验优化，全系支持苹果快捷指令控车。

据介绍，OTA 5.2 采用了基于地平线征程 5 芯片首个量产 BEV 模型架构的智驾方案 ——AD Pro 3.0，可实现高速 NOA 千公里级别零接管（1320 公里接管一次），绕行静止车辆最高速度 100 公里 / 小时，绕行锥桶、防撞桶类障碍物最高速度 80 公里 / 小时。

理想汽车表示，升级之后的城市 LCC 增加了对前方占道车辆、骑行人、三轮车的绕行能力，开辅助驾驶可以连贯流畅地在市区通勤；遇到路口分流、合流的车道，也能精准选路平顺切换车道。此外，智能泊车全面提升泊车效率、安全性及复杂车位成功率，支持超过 300 类复杂车位。

除此之外，理想 AD Max 3.0 升级主动安全 8 类高频高危场景，理想智能空间对于 AD Pro 车型新增 HUD 数字后视镜影像，儿童安全座椅也可以用车机大屏控制。IT之家附详情如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。