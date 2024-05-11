《大话西游》《梦幻西游》资深开发者云风从阿里离职，计划制作 Windows 平台独立游戏

IT之家 5 月 11 日消息，游戏开发者云风日前发布博客，宣布从阿里离职，未来计划制作 Windows 平台独立游戏。

公开资料显示，云风毕业于中南大学，原网易游戏核心成员、杭州研究中心总监，是网易《大话西游》、《梦幻西游》等游戏的重要开发者。

他在大学期间就开始开发“风魂引擎”并小有成就，2001 年入职网易，期间担任《大话西游》、《梦幻西游》、《网易泡泡游戏》等网络游戏的主力开发者，于 2011 年离职并创业。

云风的创业公司简悦于 2017 年底被阿里巴巴收购。之后他退出公司管理，专心开发游戏引擎 Ant Engine。

至于从阿里离职的原因，云风表示：“是因为公司关停了 Ant Engine 这个项目。我感觉公司不再想发展自己的游戏客户端引擎，至少是不赞同我对于 Ant Engine 的发展规划。”

IT之家注意到，云风于今年 1 月宣布开源游戏引擎 Ant Engine，该引擎专门针对移动游戏平台打造，基于 Lua 开发，设计初衷是摆脱 Unity 和 Unreal 等引擎的历史包袱，专注于“内存紧致、节约能耗”。

云风表示：“我和我的小团队在 Ant 引擎开发这件事上一步一个脚印走得很踏实。我可以给引擎打上 80 分，开发过程中固然犯了很多错误，但最终，我想克服的技术问题，都在我的能力范围内解决得很好。自研引擎做起来虽然不容易，但能够花上六年专心开发更是难得的机缘，今天本应是开始让它开花结果的时候了。”

对于公司选择放弃项目，云风还称：“我想我说服了不少人，但可惜的是，当下的公司决策人最终放弃它。或许阿里游戏现在有更急迫的事情要做，无法再等到三五年后它带来的收益。经过这些沟通，离开也让我了无遗憾。我已经做完了我能做的所有事，而过去几年的工作也颇有所获，可说是问心无愧。”

对于自己的后续规划，云风表示：“初步的想法是制作一款 Windows 平台的独立游戏。虽然我们在过去的一年已经在做一款类似异星工厂的游戏，但那主要是为了展示引擎在手机平台上的质量，它的 gameplay 方面还需大量工作。我并不认为手机是个好的独立游戏平台，需要把重心放在 PC 上。引擎对 Windows 以及 Steam 的支持，会是我的短期工作。这些会随着我自己动手编写游戏代码，慢慢完善。具体做怎样的独立游戏，还在酝酿中。引擎开发团队中唯一的美术也和我一起离开阿里，他是一个多面手，和我一样对独立游戏开发有极大的兴趣，在接下来的几个月，我们会一起构想。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。